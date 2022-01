Destiny 2: Xur heute – Standort und Angebot am 07.01.

Xur startet ins neue Jahr und schaut in Destiny 2 vorbei, damit ihr wieder eure legendären Bruchstücke bei ihm abliefern könnt. Er will seine Exotics und anderen Waren schnell verkaufen, denn sein Zweitjob mit seinem Pferdekumpel erfordert ebenfalls Aufmerksamkeit. Wo ihr ihn am 07. Januar zum shoppen trefft, erfahrt ihr wie immer auf MeinMMO.

Was ist diese Woche in Destiny 2 passiert? NewLight-Spieler haben es in Destiny 2 gerade nicht leicht. Sie werden stellenweise automatisch in die Aktivität „Mutproben der Ewigkeit“ geworfen und sind dort ein gefundenes Fressen für die Champions. Bungie hat bereits erfahrene Hüter aufgefordert, den “Blaubeeren” im Kampf beizustehen, bis das Problem behoben werden kann. Seid ihr dabei?

Dann hat eine kleine SMG gezeigt, dass sie in den richtigen Händen im PvP trotz ihres schlechten Rufs ordentlich austeilen kann. Vorausgesetzt sie hat die richtigen Perks und jemanden der diese auch triggern kann. Auch wenn sie nicht zu den Top-MPs zählt, zeigt dieses Beispiel, dass eine gut gerollte Waffe bei jeder Aktivität in Destiny 2 den Unterschied ausmachen kann.

Diese Woche haben die Spieler auch den veränderten Spitzenreiter-Strike “See der Schatten” in der Vorhut-Playlist gespielt und dabei eine interessante Entdeckung gemacht.

Grasks ist echt arm dran – jetzt wird er noch öfter fertig gemacht!

Alle Infos zu Xur am 31. Dezember 2021 – PS4, PS5, PC, Xbox One, Xbox Series X|S, Google Stadia

Wann kommt Xur? Pünktlich zum Daily-Reset um 18 Uhr kommt er mit seinem kosmischen Schiff zu euch. Bis zum 11. Januar 2022, 18 Uhr steht sein Geschäft dann allen interessierten Hütern offen. Ihr müsst nur die passenden Materialien als Gegenleistung mitbringen und könnt vielleicht eine Godroll ergattern.

Danach verschwindet er wieder für eine ganze Woche und wird zum Only-Gameshowmoderator in den “Mutproben der Ewigkeit”.

Wo befindet sich Xur? Das ist sein Lager fürs Wochenende

Die Position von Xur: Ihr findet dieses Wochenende sein Geschäft direkt im Turm. Lauft einfach in den Hangar und schaut in die dunkle Ecke auf der Treppe links.

Xur ist im Hangar auf dem Turm.

Xurs Inventar vom 07.01. bis zum 11.01. – Alle Exotics auf einem Blick

Was hat Xur im Angebot? Wie immer wird Xur eine exotische Waffe und Rüstungen für alle Charaktere, also für Warlocks, Jäger und Titanen dabei haben. Das ist sein Angebot, das er seit heute um 18 Uhr anbietet:

Waffe: Löwengebrüll – Leere-Granatwerfer für 29 Legendäre Bruchstücke

Titan: Synthozeps – Solar-Armschutz für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +6

Belastbarkeit: +18

Erholung: +8

Disziplin: +20

Intellekt: +2

Stärke: +9

Gesamt: 63

Jäger: Shinobus Gelöbnis – Arkus-Armschutz für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +3

Belastbarkeit: +20

Erholung: +9

Disziplin: +12

Intellekt: +16

Stärke: +2

Gesamt: 62

Warlock: Ophidianischer Aspekt– Arkus-Armschutz für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +3

Belastbarkeit: +22

Erholung: +7

Disziplin: +2

Intellekt: +20

Stärke: +12

Gesamt: 66

Legendäres Rüstungsset: Diese Woche könnt ihr das komplette Simulator-Rüstungsset bei Xur bekommen.

Xurs Angebot vom 07. – 11. Januar im Überblick

Nexxoss-Gaming führt euch nochmal detailliert durch Xurs-Angebot:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Das hat Xur immer mit: Ein Exotisches Engramm für 97 legendäre Bruchstücke bekommt ihr immer bei Xur sowie die wöchentliche Quest für einen Exotischen Code.

Prüfungen von Osiris am 07. – 11.01. – Map, Waffen und Infos

Welche Map ist diese Woche dran? Diese Woche könnt ihr auch der Trials-Map “Burnout” schwitzen.

So bekommt ihr euren Loot: Euren Loot bekommt ihr in den Trials aber garantiert, wenn auch nicht mehr durch drei, fünf und sieben Wins, sondern jetzt mit:

Sieben Siegen

50 Runden

sowie dem berüchtigten makellosen Run, der euch zum Leuchtturm führt.

Das ist die Belohnung für einen makellosen Run: Diese Woche bekommt ihr vom 14. Heiligen das Scharfschützengewehr “Auge von Sol”. Auch als Meister-Version für euren Makellos-Run.

Wenn ihr eure Wunsch-Waffe erhalten habt, könnt ihr eure Prüfungs-Engramme gezielt darauf fokussieren. Obendrauf gibt es Verbesserungsprismen und Aszendenten-Bruchstücke. Denkt daran, dass sich eure Belohnung noch weiter erhöht, sobald ihr einen vollständigen Pass habt – selbst wenn ihr ein oder zwei Spiele verloren habt.

Wann starten die Trials? Die Trials starten wie gewohnt zum Daily-Reset um 18:00 Uhr.

Wie war eure Woche in Destiny 2? Vermisst ihr auch das Eisenbanner oder spielt ihr lieber Trials of Osiris?