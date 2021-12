Destiny 2 entfernte homosexuelle Andeutung, hatte Angst wegen China und Russland

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Darunter wirbt Destiny 2 auch mit Pins für Pride und Co. und verkauft diese auch offen in ihrem Internetshop.

Was war die Begründung? Die Führungsriege erklärte den Angestellten, sie können keine Exemplare von Destiny 2 nach China und Russland exportieren, welche so eine Passage beinhaltet. Das ließe sich nicht mit den strengen Meinungen der jeweiligen Kulturen vereinbaren.

Destiny 2 beherbergt eine bunte Palette an NPCs, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Durch einen veröffentlichen Insider-Bericht auf IGN wurde nun klar, dass ein spezifischer NPC angepasst wurde, um das Spiel auch in den Ländern China und Russland zu vermarkten.

