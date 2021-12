Bei Destiny 2 gibt es einen großen Insider-Bericht. Eine Autorin des Spiels erzählt, wie schlecht die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Story-Teams behandelt wurden. Ihr sei etwa eine Beförderung verweigert worden, weil sie nicht gut genug im Spiel sei. Dabei habe ihr Job gar keine besonderen Skills in Destiny 2 erfordert.

Um welche Mitarbeiterin geht es? Die US-Seite IGN hat mit aktuellen oder früheren Mitarbeitern bei Bungie gesprochen. Eine Frau tritt dort namentlich auf, Cookie Hiponia. Sie arbeitete seit September 2016 für Bungie, erst als freie Mitarbeiterin, kam später dann Vollzeit zu Bungie und trat dem Narrative Team bei. Sie blieb als Managing Editor bis August 2019 im Unternehmen.

In ihrer Position war sie verantwortlich für den Text im Spiel und erfüllte eine redaktionelle Aufsicht. Sie sagt, vor ihrer Zeit hätte bei Bungie kein großer Fokus darauf gelegen, dass die Story in sich schlüssig ist und die Kontinuität stimmt.

Das hätte dazu geführt, dass dort im Team kaum professionelle Standards eingehalten wurden: „Da waren nur ein paar Leute, die Sachen geschrieben haben und die Sache leiteten“, sagte sie gegenüber IGN.

Destiny 2: DeeJ geht – 2 Momente machten ihn zu einer Legende

Keine Beförderung, weil sie “nicht gut genug im Spiel war”

Das war das Problem mit Beförderungen: Hiponia sagt: Das chronisch unterbesetzte Autoren-Team wäre konstant in der Kritik gewesen. Ihnen wurde gesagt, sie seien „schwierig im Umgang“, würden ihre „Chefs nicht gut genug unterstützen“, wären aggressiv, grob und könnten nicht mit Kritik umgehen.

Diese Argumente wären auch jedes Mal aufgekommen, wenn es um Beförderungen ging. Die Anträge auf Beförderung seien immer wieder abgelehnt worden.

Hiponia sagt, ihr im Speziellen wurde gesagt, sie könne nicht befördert werden, weil sie „nicht gut genug im Spiel war.“ Dabei hätte ihr Job gar nichts mit Gameplay-Design zu tun gehabt. Als sie dann darum bat, ihr mehr Zeit zum Spielen zu geben, damit sie besser werden konnte, sei das ebenfalls abgelehnt worden.

So wird das diskutiert: Auf reddit diskutiert man den ganzen Insider-Bericht. Dieser Punkt, dass eine Autorin nicht befördert wurde, weil sie angeblich zu schlecht spielt, löst bei den Spielern ein wenig Unverständnis aus. Denn ihrer Ansicht nach, seien praktisch alle Bungie-Anstellten, denen man bislang beim Spielen zusah, ziemlich mies in Destiny 2:

„Ich hab diese Typen während Vorstellungen und Raid-Alongs spielen sehen. Die spielen so, als wäre es das erste Mal, dass sie jemals irgendein Spiel angefasst hätten. Also zum Teufel damit!“

„Wenn man jemanden einfach nicht befördern will, denkt man sich irgendeine Ausrede aus, damit es nicht so wirkt, als hat man sie im Visier.”

Auch um Figuren wie Hawthorne gab es Zwist.

Offenbar “passten” einige Autorinnen nicht in die Kultur von Bungie

Das steckt dahinter: Die Probleme mit der Kontinuität bei Bungie, die Hiponia erwähnt, sah man etwa daran, dass Luke Smith der Chef von Destiny 2 einmal gestand, er habe keine Ahnung, was die “Dunkelheit” eigentlich sei, ein großes Konzept aus Destiny 1.

Offenbar war es also bitter nötig, dass da jemand genau die Themen angeht, für die Hiponia zuständig war. Aber aus dem Bericht wird klar, dass die Autorin und ihr Team offenbar viele Konflikte mit den “Altvorderen” hatten. Es heißt, es gab kulturelle Konflikte, weil Autorinnen wie Hiponia, eine Autorin mit Wurzeln in den Philippinen, Schwierigkeiten damit hatten, wie die Chefs von Bungie die Frauen im Spiel darstellten.

Die Aussage: “Wir können dich nicht befördern, weil du zu schlecht in Destiny 2 bist” scheint eine Art Code dafür zu sein, dass man sagt: “Du passt hier nicht rein – du bist kein Gamer.”

Das erklärt dann auch, warum der CEO von Bungie, Pete Parsons, in seiner Antwort auf den Insider-Bericht so stark betont, dass man Frauen und Angehörige von unterrepräsentierten Gruppen deutlich stärker in den Fokus genommen hat und sich hier in den letzten Jahren viel bei Bungie getan hat. Denn bei genauso einer Person, Cookie Hiponia, hat die Integration in Bungie von 2016 bis 2019 offenbar überhaupt nicht funktioniert.

Wir haben über den Insider-Bericht umfassend auf MeinMMO berichtet:

Erschreckender Insider-Bericht über Destiny 2 erklärt die vielen Probleme der Story