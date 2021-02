Bei Destiny 2 ist vor Kurzem das Kosmodrom als ikonischer Schauplatz aus Teil 1 zurückgekehrt und sollte eigentlich weiter ausgebaut werden. Doch die Pläne haben sich offenbar geändert.

Was hat es mit dem Kosmodrom auf sich? Das Kosmodrom dürfte zahlreiche Destiny-Veteranen noch immer in Nostalgie schwelgen lassen.

Nicht nur, weil es mit Beyond Light und der Season 12 auch bei Destiny 2 seinen Einzug hielt und nun auch im neuesten Serien-Ableger erlebt werden kann. Sondern, weil hier die Reise vieler Hüter ihren Anfang genommen hat und so manch einer ganze besondere Gefühle seit Destiny 1 damit verbindet.

Doch diese ikonische Location, die Bungie aus der Content Vault geholt hat, kam nicht in ihrem vollen Umfang zu Destiny 2 zurück. Bungie hatte eigentlich vor, sie ungefähr auf Stand von Jahr 1 in Destiny 1 zu bringen – so hieß es zumindest seitens des Studios, als man die Rückkehr ankündigte.

Doch so wie es aussieht haben sich die Pläne geändert, beziehungsweise wurden nicht genau genug kommuniziert.

Hier ging die Reise als Hüter für viele Spieler los

Bungies Pläne zur Zukunft des Kosmodroms

Wie geht’s mit diesem Schauplatz weiter? Was ist mit den Locations die mit den Jahr-1-DLCs von Destiny 1 ursprünglich dazugekommen waren? Was ist mit dem großen Kolonie-Schiff, das mit „König der Besessenen“ dazu kam? Oder den Verseuchten Landen aus „Rise of Iron“?

Nun, kurzum: Das war’s offenbar. Das Kosmodrom in Destiny 2 dürfte so bleiben, wie es aktuell (Season 13) ist. Es wird also nicht weiter ausgebaut und auf den Stand von Destiny 1 gebracht. Das hat Bungie nun im aktuellen „TWaB“-Blog mitgeteilt.

Warum diese Entscheidung? Auch das hat Bungie im aktuellen TWaB erläutert. Als das Studio die Pläne erstmals kommunizierte, befanden sie sich noch in der frühen Entwicklung und waren sich noch nicht sicher, wie weit sie mit der Rückkehr des Kosmodroms wirklich gehen würden.

Man war sich sicher, dass die Verseuchten Lande nicht zurückkehren würden, aber sonst? Wie viel Kosmodrom würde es brauchen, um einen angemessenen Schauplatz zur Einführung neuer Spieler auf die Beine zu stellen und Veteranen eine ordentliche Portion Nostalgie zu bieten?

Das Kosmodrom in Alt-Russland

Als der Launch von Jenseits des Lichts näher kam, musste man dann eine Wahl treffen:

Soll man mehr Zeit und Ressourcen investieren, um das Kosmodrom in Destiny 2 näher an den Stand von Teil 1 zu bringen?

Oder legt man den Fokus auf das Erschaffen von neuen Erfahrungen für das Jahr 4 von Destiny 2?

Da man daran glaubte, die ursprünglichen Ziele erfüllt zu haben und da man den Hunger der Community und auch des Teams nach frischen Inhalten kennt, hat man sich für das letztere entschieden – also für den Fokus auf neue Inhalte.

Warum sagt man es erst jetzt? Das war ein Fehler seitens Bungie, wie das Studio selbst zugibt. Als diese Entscheidung nämlich vor dem Launch von Beyond Light getroffen wurde, hat man es verpasst, die Community darüber auf den neuesten Stand zu bringen, wie genau die Kosmodrom-Erfahrung nun tatsächlich erweitert werden würde.

Hier stellt Bungie deshalb nochmal klar: Über die Rückkehr der beiden Kosmodrom-Strikes in Season 13 hinaus haben die Entwickler keine aktiven Pläne mehr, das Kosmodrom weiter auszubauen. Stattdessen wird man sich auf neue Inhalte fokussieren.

Übrigens, wenn ich euch wundert, wo der S.A.B.E.R.-Strike im Kosmodrom ist, den hat Bungie kurzerhand deaktivieren müssen und arbeitet schon an einem Fix.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Was haltet ihr von dieser Entscheidung? Hättet ihr als Veteran oder auch neuer Spieler gerne mehr von diesem ikonischen Schauplatz gesehen und erlebt? Oder findet ihr es besser, dass Bungie nun seinen Fokus stattdessen auf komplett neue Inhalte legt?