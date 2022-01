Call of Duty: Warzone sprach über kommende Balance-Änderungen. Schon länger stand dabei eine Erhöhung der Time-to-Kill im Raum. Nun ist bekannt, was die Entwickler als erste große Änderung planen und MeinMMO-Autor Maik Schneider meint, das ist der falsche Weg.

Im Juni 2021 versprachen die Entwickler von Call of Duty: Warzone eine generelle Erhöhung der Time-to-Kill

Danach kam ein großes Balance-Update, das die Time-to-Kill der besten Waffen reduzierte. Danach wurde es ruhig um das Thema

Jetzt gab es ein neues Statement zur Time-to-Kill. Es soll weitere Erhöhungen geben und im ersten Schritt wird dafür das allgemeine ADS-Tempo verringert.

Was ist Time-to-Kill (TTK)? Der Wert wird gern in Shootern genutzt und zeigt die Zeit, in der ihr einen Gegner erledigen könnt.



In Warzone wird die Time-to-Kill oft für Brusttreffer angegeben und zeigt, in welcher Zeit ihr 250 Schaden verursachen könnt.



Zur Berechnung braucht ihr den Schaden einer Waffe und die Feuerrate. Da Spieler oft erst mit dem Feuern beginnen, wenn sie im Visier sind, kann auch die „Zeit ins Visier“ auf die Time-to-Kill aufgerechnet werden.

Erhöhung der Time-to-Kill würde Warzone guttun

Als Warzone-Spieler der ersten Stunde habe ich alle irren OP-Waffen miterlebt und gesehen, was eine extrem niedrige Time-to-Kill mit dem Battle Royale anstellt.

Und generell würde ich sagen: Warzone hat viel weniger Spaß gemacht, wenn es OP-Waffen mit einer extrem niedrigen Time-to-Kill gab.

In den Phasen, in denen Warzone eine höhere Time-to-Kill hatte, spielten sich Gefechte anders. Das konnte man im Modus „Eiserne Prüfungen“ erleben, in dem die Basis-Gesundheit deutlich höher war als im Standard-Modus.

Aber auch kurz nach dem Start der Caldera-Map in den Vanguard-Modi – die Vanguard-Waffen wurden da noch nicht speziell auf die Warzone-Werte umgestellt.

CoD Warzone bringt Eiserne Prüfung ’84 mit harten Regeln – So überlebt ihr

In solchen Phasen und Spielmodi waren die Gefechte spaßiger. Meine Fähigkeiten im Spiel haben einen größeren Unterschied ausgemacht. Gefechte enden dann auch mal mit der Flucht eines Teams, weil die Kämpfe nicht nach wenigen Sekunden vorbei waren.

Statt im ersten Kugelhagel gleich 2 Team-Mitglieder zu verlieren, schaffen es alle hinter eine Deckung. Man kann sich neu formieren, eine Taktik fahren, zu Flankenläufen ansetzen und Deckungsfeuer geben. Eine ganz neue Art, um Warzone zu spielen.

Aktuell ist es oft so, dass man kaum zur nächsten Deckung kommt, bevor das austarierte Laser-Setup der vollautomatischen Meta-Waffe den Deckungswechsel im Keim erstickt.

Deswegen wünsche ich mir eine generelle Erhöhung der Time-to-Kill in Warzone. Es würde den Gefechten mehr Dimension geben – mehr Raum, um mit irren Movement-Techniken zu glänzen und Gegner mit taktischen Überlegungen auszuspielen.

Doch nicht jede TTK-Erhöhung ist hilfreich

Die Art und Weise, wie die generelle Erhöhung der Time-to-Kill in Warzone jetzt erreicht werden soll, stößt mir jedoch sauer auf. Die Entwickler schreiben dazu auf Twitter:

[…] wir werden das Basis-Tempo [der Waffen] zum Anvisieren aller Titel verringern [CoD MW, Cold War, Vanguard]. Das erhöht die Time-to-Kill etwas, da Anvisier-Zeiten bei der Berechnung der tatsächlichen TTK-Werte berücksichtigt werden sollten. Darüber hinaus wird es uns Raum geben, die Unterschiede zwischen den Waffen-Klassen hervorzuheben. Raven Software via Twitter

Die Erhöhung der Time-to-Kill soll also über eine Verringerung des Anvisier-Tempos passieren. Wir brauchen dann länger ins Visier und tatsächlich wird das die Time-to-Kill ein wenig erhöhen.

Doch das fühlt sich dann oft nicht so an und es beeinflusst das Spielgefühl auch auf andere Weise.

Erwischt euch nämlich ein Gegner, den ihr vorher nicht gesehen habt, spürt ihr die Erhöhung der Time-to-Kill nicht. Ihr merkt erst bei Beschuss, dass euch jemand im Visier hat und … genau: Der ist ja bereits im Visier.

An diesem Punkt versagt die TTK-Erhöhung. Das Reaktions-Fenster bei solchen „Gefechten“ bleibt weiterhin klein und es gibt weiter Situationen, in denen man „gelöscht“ wird. Man also keine Chance hat, auf den Gegner zu reagieren, bevor der Gulag ruft.

Außerdem beeinflusst die Tempo-Verringerung beim Anvisieren das Spielgefühl in einem Bereich, der mir bei Warzone immer viel Spaß gebracht hat: das Movement.

CoD-Waffen reagieren bereits auf kleine Änderungen des Anvisier-Tempos (ZV-Geschwindigkeit) empfindlich. Millisekunden machen aus, ob sich eine Waffe spritzig, ganz ok oder wie Ketchup anfühlt. Eine Verringerung des Anvisier-Tempos heißt auch, dass Warzone weniger spritzig wird.

Fazit: TTK-Erhöhung – Ja, bitte. Aber richtig!

Es ist derzeit noch unklar, ob es weitere Maßnahmen zur Erhöhung der Time-to-Kill geben wird. Aber der nun aufgezeigte Ansatz stellt mich nicht zufrieden:

Die spürbare TTK geht nicht wirklich nach oben, weil der Schaden gleich bleibt Durch die längeren Anvisier-Zeiten geht Movement verloren

Denn auf der einen Seite geht die Änderung ein wenig am Ziel vorbei und auf der anderen Seite wird ein System, das sich gut anfühlt, durch die Anpassungen womöglich negativ beeinflusst.

Ich bin für eine Erhöhung der Time-to-Kill in Warzone. Es muss ja nicht gleich hochgehen auf 1 Sekunde. Aber von den derzeitigen Werten um die 500 – 700 Millisekunden (ohne Anvisier-Zeit) könnte es gern auf 650 – 850 Millisekunden hochgehen.

Allerdings müsste diese Erhöhung über die Schadenswerte kommen. Und bei mittlerweile über 100 Waffen dürfte das ein ziemlicher Berg mit Arbeit sein.

Gern lesen wir auch eure Meinung zum Thema in den Kommentaren. Empfindet ihr das ähnlich wie ich oder seid ihr ganz und gar anderer Meinung?