LMGs sind gerade richtig stark in CoD Warzone – Nutzt jetzt das neue Laser-Setup fürs MG42

Call of Duty: Warzone ist das neue hauseigene Battle Royale von Call of Duty: Modern Warfare. Besitzer von CoD: Modern Warfare erhalten es als kostenlosen Updat...

Es bleibt weiter spannend, in welche Richtung sich die Waffen-Meta von Call of Duty: Warzone entwickelt. Es wirkt sinnig, die LMGs mehr auf Reichweite zu spezialisieren im Vergleich zu den Sturmgewehren, die auf beinahe allen Distanzen mithalten.

Es sieht im Moment aber so aus, als würde sich das Kräfteverhältnis der Waffen in Warzone verschieben. Sturmgewehre sind nun generell etwas schwächer, weil sie so vielseitig sind. Die LMGs bringen dafür eine Spezialisierung auf Reichweite mit.

Was kann es nicht so gut? Obwohl die Zeit ins Visier ganz gut ist – das MG42 bleibt ein LMG. Stellt euch auf langes Nachladen ein und eine geringe Bewegungsgeschwindigkeit, wenn ihr die Waffe verwendet.

Was macht es so gut? Obwohl ihr einige Aufsätze verwendet, mit der die Zeit ins Visier verlängert wird, bleibt das MG42 mit dem Setup überraschend spritzig beim Anvisieren. Das erlaubt schnelle Reaktionen bei der Sichtung eines Gegners.

Leichte Maschinengewehre (LMGs) rocken in Call of Duty: Warzone seit der Integration von CoD: Vanguard. MeinMMO stellt euch deshalb ein neues, sehr präzises Setup der MG42 vor und zeigt, warum Sturmgewehre derzeit das Nachsehen haben.

