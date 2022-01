CoD Warzone verklagt großen Cheat-Anbieter aus Deutschland – Verlangt 2.200 € pro Cheater

Call of Duty: Modern Warfare ist der neueste Ableger des beliebten Shooter-Franchise und erschien am 25. Oktober 2019 für die PS4, die Xbox One und den PC. Im G...

Activision behauptet dabei, Millionen Dollar an Umsätzen verloren zu haben, die zu hunderttausenden Dollar an Umsätzen bei EngineOwning geführt haben. Wie hoch die jeweiligen Werte sind, soll das Gericht nun feststellen.

Die Klageschrift erklärt auf 21 Seiten, wie Call of Duty Gewinne erzielt, welchen Einfluss Cheats auf die Spiele der Reihe haben und in welchem Umfang mögliche Rechtsverletzungen begangen wurden.

Am 04. Januar 2022 reichte Activision eine Klage gegen den Cheat-Anbieter EngineOwning vor einem kalifornischen Gericht in den USA ein. Die komplette Klageschrift könnt ihr hier einsehen ( via documentcloud.com ).

Cheater sind eines der größten Probleme von Call of Duty und besonders das kostenlose Battle Royale CoD: Warzone leidet unter Schummel-Spielern. Nun geht Publisher Activision einen großen Cheat-Anbieter an und hat „EngineOwning“ verklagt.

