Der Publisher Activision hat nun eine der bekanntesten Cheat-Websites für Call of Duty: Modern Warfare und Warzone verklagt. Diese hat den Verkauf von CoD-Hacks eingestellt und bittet die Spieler um Entschuldigung.

Was hat es mit der Klage auf sich? Cheater und Hacker sind ein nerviges Problem bei CoD: Modern Warfare und Call of Duty: Warzone – auch in der Season 5. Und Activision sowie Infinity Ward kämpfen bereits seit geraumer Zeit hart gegen dieses Problem an.

Nun packt man die Cheat-Problematik offenbar aber direkt an der Wurzel an. Denn Berichten zufolge hat der Publisher nun CxCheats, eine der bekanntesten Cheat-Anbieter-Websites für MW und Warzone, verklagt.

Woher kommt die Info? Die kommt nicht von Activision selbst, sondern geht aus einem Statement von CxCheats hervor, das der Cheat-Anbieter vor Kurzem auf seinem Discord-Server veröffentlicht hat. Dieser wurde jedoch mittlerweile samt Statement offline genommen – offenbar im Zuge des Verfahrens. Doch einige User schafften es, Screenshots davon zu machen. Activision selbst hat die Klage bislang noch nicht kommentiert.

Cheater sind ein dickes Problem in CoD Warzone.

Wie reagiert der Cheat-Anbieter? Dort hat man das besagte Statement an die Kunden veröffentlicht, was die ersten Folgen für die Cheat-Entwickler und deren Kundschaft verdeutlicht. Dort heißt es unter anderem:

„Wie einige von euch wissen, hat Acivision Publishing Inc. eine Klage gegen CxCheats eingereicht und uns klargemacht, dass unsere Dienste ihre Nutzungsbedingungen verletzen. Als Konsequenz haben wir zugestimmt, die Entwicklung und den Support für alle „Call of Duty“-bezogenen Produkte auf unserer Seite einzustellen. Diese werden in keiner Form mehr zu CxCheats zurückkehren. Ihr solltet euch darüber im Klaren sein, dass die Nutzung von Drittanbieter-Tools in Call of Duty in einer Suspendierung oder in einem Bann resultieren kann.

Am Ende entschuldigte sich CxCheats noch mit den Worten: „Wir entschuldigen uns für jeglichen Schmerz (Ärger), den wir ‚Call of Duty‘-Spieler zugefügt haben“

Nachdem die CoD-Produkte entfernt wurden, bot die Seite weiterhin noch Cheats für andere Spiele wie beispielsweise Apex Legends oder PUBG. Doch mittlerweile wurde die Web-Seite von CxCheats offenbar komplett offline genommen und ist zum Zeitpunkt des Artikels nicht mehr erreichbar.

Was sagen die Spieler? Die große Mehrheit der kommentierenden User auf reddit feiert diesen Schritt im Kampf gegen die Cheater. Vor allem über deren scheinheilige Entschuldigung macht sich so manch einer lustig.

Im Forum von CxCheats machten wütende Kunden ihrem Ärger Luft. Sie hätten schließlich für Cheats bezahlt, die nun nicht mehr funktionieren. Einige hoffen, dass es eine Rückerstattung gibt.

Was haltet ihr von dieser Klage? Ein Schritt in die richtige Richtung? Oder in euren Augen immer noch nicht genug?