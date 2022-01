CoD Warzone: Wie ändere ich meinen Namen und warum geht das nicht immer?

In Call of Duty: Warzone könnt ihr eure Activision-ID und euren Namen ändern. Wir von MeinMMO zeigen euch in diesem Guide gleich 2 Methoden und erklären, warum sich die Namen aber nicht ausnahmslos anpassen lassen.

Nick, Username, Pseudonym – ein Großteil der Spieler im Internet verwenden eine Art Spitznamen im Netz. Das ist die erste Visitenkarte, die ihr an fremde Spieler abgebt und die kann durchaus großen Einfluss haben.

Wenn ihr genug von eurem alten Namen habt, dann findet ihr hier alle wichtigen Infos, um euren Anzeigenamen und die Activision-ID in Call of Duty: Warzone zu ändern.

CoD Warzone: Namen ändern mit „Token“

Welcher Name wird im Spiel angezeigt? Während ihr euch in Battle.net-Spielen wie World of Warcraft einen Namen für eure Charaktere erstellt, der dann im Spiel zu sehen ist, zeigt Warzone meist Teile eurer Activision-ID als Anzeigenamen.

Über die Acti-ID können euch andere Spieler finden (auch beim Crossplay), aber es ist nicht dieselbe ID, mit der ihr euch bei den Activision-Diensten anmeldet.

Die ID setzt sich meist aus eurem Anzeigenamen zusammen und besteht dann noch aus einer Raute und mehreren Ziffern.

Was hat es mit den „Token“ auf sich? Activision lässt euch nicht 10 Mal pro Woche eure Acti-ID ändern. Tatsächlich geht das sogar nur wenige Mal im Jahr.

Alle 6 Monate verteilt Activision sogenannte Token und ihr braucht einen Token, um euren Namen zu ändern. Die Stichtage zum Erhalt der Token sind:

1. März

1. September

Im Menü mit der Namensänderung könnt ihr sehen, wie viele Token ihr aktuell besitzt. Ihr könnt maximal 2 Token besitzen.

Wie kann ich meinen Anzeigenamen ändern? Ihr habt 2 Möglichkeiten: Ingame in den Konto-Einstellungen und auf der offiziellen Website von Call of Duty:

Warzone: Namen ändern – Ingame Geht in die Settings Wählt den Tab ganz rechts „Konto“ Geht zum Unterpunkt „Activision-Konto“ Drückt auf „Anzeigennamen ändern“



Gebt euren neuen Namen ein und drückt auf bestätigen. Aber Vorsicht: Warzone fragt euch nicht nach einer weiteren Bestätigung. Prüft eure Eingaben also doppelt auf Fehler.

Warzone: Namen ändern – Website Besucht „callofduty.com“ und loggt euch ein Bewegt euren Mauszeiger oben rechts über eure aktuelle Activision-ID Wählt die Option „Grundlegende Infos“ oder in den allgemeinen Settings die „Grundinformationen“ Hier ändert ihr Daten über euren Namen, eure Adresse und ganz unten auch eure Activision-ID Klickt auf „Bearbeiten“ und gebt den Code ein, den Acitivsion euch sendet Auch nach dem Bearbeiten müsst ihr eure Identität erneut bestätigen und euer Konto-Passwort erneut eingeben



Wir haben beide Vorgehensweisen getestet und dabei festgestellt, dass es bei der zweiten Bestätigung auf der Website nicht reicht, wenn ihr euch mit eurem PlayStation- oder Xbox-Account anmeldet. Ihr braucht an diesem Punkt das Passwort eures Activision-Kontos. Auch, wenn es anders angeboten wird.

Sobald ihr euren Namen angepasst habt, könnt ihr ingame über die Activision-Konto-Optionen sehen, wie euer Anzeigename und eure Activision-ID aussehen. Damit geht ihr sicher, dass alles stimmt.

Habt ihr weitere Fragen zu Mechaniken oder wünscht euch Guides zu einem bestimmten Thema in Warzone, dann zögert nicht, uns einen entsprechenden Kommentar auf MeinMMO dazulassen.

