CoD Warzone: So deaktiviert ihr Crossplay auf Xbox One und PS4

Erfahrt hier wie ihr in Call of Duty: Warzone das Crossplay auf den Konsolen deaktiviert – Für Xbox One und PlayStation 4.

Warum schalten so viele das Crossplay ab? CoD: Warzone hat ein Cheater-Problem. Da es auf dem PC im Vergleich zu den Konsolen technisch einfacher ist, das Spiel zu manipulieren, sperren mittlerweile viele Soldaten Spieler von anderen Plattformen aus.

Ob unbesiegbare Spieler oder fiese Aim-Boter, immer wieder vermiesen unfaire und unreife Cheater die Warzone-Matches. Manch einer nimmt das Problem schon selbst in Hand und geht auf die Anbieter los. Doch für Konsolen-Spieler gibt es eine Lösung – Crossplay deaktivieren.

Wie ihr euch auf der Xbox und der PlayStation von den anderen Plattformen abschottet, erfahrt ihr hier.

Crossplay auf Konsolen abschalten – PS4 ganz einfach, auf Xbox ein Krampf

Wie deaktiviere ich es auf der PlayStation 4? Auf der PS4 ist das kein Problem. Geht mit „Options“ in euer Menü und wählt den Reiter „Konto“. Schon der erste Menü-Punkt ist „Crossplay“, den könnt ihr mit einem Knopfdruck deaktivieren.

Wenn ihr jetzt ein Warzone-Match startet, dann fragt euch CoD noch einmal, ob ihr Crossplay nicht doch aktivieren wollt. Wenn ein auf „Nein“ klickt, dann startet die Lobby-Suche ohne Crossplay.

CoD wehrt sich, aber auf der PlayStation könnt ihr auch ohne Crossplay eine Spielsuche starten.

Wie deaktiviere ich es auf der Xbox? Es gibt viele Berichte darüber, dass ihr Crossplay nur auf der PS4 effektiv deaktivieren könnt. Doch das stimmt nicht, auf der Xbox ist das ebenfalls möglich. Allerdings etwas schwieriger.

Wenn ihr es im Spiel-Menü deaktiviert, erhaltet ihr eine ganz ähnliche Nachricht, wie auf der PS4. Statt aber auf „Nein“ klicken zu können, gibts hier bloß die Möglichkeit „Abbrechen“ und ihr könnt keine Lobby-Suche starten.

Auf der Xbox ist es nicht ganz so einfach. Hier könnt ihr die Spielersuche nur abbrechen.

Allerdings könnt ihr im Xbox-Menü das komplette Crossplay für euer Konto deaktivieren, sodass ihr nur auf Xbox-Live-Spieler trefft:

Öffnet das Schnell-Menü

Geht auf Reiter für „System“

Öffnet „Einstellungen“

Geht im Menü-Punkt „Allgemein“ auf „Online-Sicherheit und Datenschutz“ – Wenn eure Konsole mit einem Passkey gesichert ist, braucht ihr ihn jetzt

Wählt im nächsten Menü „Xbox Live-Datenschutz“

Hier habt ihr 4 Datenschutz-Profile zur Auswahl. Wählt „Benutzerdefiniert“ um eure eigenen Einstellungen zu nutzen

Geht danach auf „Details anzeigen und anpassen“

Im nächsten Menü „Kommunikation & Multiplayer“

Jetzt habt ihr das richtige Menü erreicht. Die zweite Kachel von links dreht sich ums Crossplay – „Sie können mit Personen außerhalb von Xbox Live spielen“. Ändert die Einstellung auf „Blockieren“

Es ist auf der Xbox zwar etwas umständlich, aber machbar. „Tii Keyy“ hat dazu ein Video auf YouTube veröffentlicht, wenn ihr euch die Schritte auf Deutsch noch einmal ansehen wollt.

Was ist mit dem PC? Wenn ihr hier das Crossplay manuell deaktiviert, bekommt ihr dieselbe Meldung wie auf der Xbox und könnt keine Lobby-Suche starten. Das Deaktivieren des Crossplays ist derzeit wohl nicht möglich.

Auf dem PC gibts zwar auch den Menü-Punkt fürs Crossplay, doch Warzone startet nicht, wenn ihr es deaktivert.

Was spricht gegen die Deaktivierung? Wie die Warnung auf PS4 schon verrät, es könnte zu Problemen bei der Spielersuche kommen. Der potenzielle Spieler-Pool wird kleiner und damit dauert die Match-Suche oft länger. Besonders auf der Xbox kann es länger dauern, da ihr nur mit Spielern zusammengeworfen werdet, die ebenfalls nur „Xbox-Live“-Spieler zulassen.

Activision sagt Cheatern den Kampf an

Wie geht Activision gegen Cheater vor? Die Entwickler sind an dem Problem dran und haben einiges vor, um faire Spieler vor Cheatern zu schützen. Es gab bereits Bann-Wellen, bei denen mehrere 10.000 Schummler gebannt wurden und hier möchte Activision weiter dran bleiben.

Zusätzlich zu den Sperrungen sollen besondere Server eingerichtet werden, auf denen sich die Cheater untereinander das Leben schwer machen können. Hier wäre es interessant zu sehen, wie lange ein Warzone-Match dauern kann, wenn sich zwei unbesiegbare God-Mode-Cheater im Gas darüber streiten, wer zuerst das Match verlässt.