Destiny 2: So überspringt ihr den nervigsten Teil vom Zerbrochenen Thron

In Destiny 2 entdecken findige Spieler immer wieder Wege, den Hüter-Alltag leichter zu machen. Erfahrt bei uns, wie ihr mit einem Glitch den nervigsten Part im Dungeon umgehen und wie jede der drei Klassen das anstellt.

Was ist der Zerbrochene Thron? Der Zerbrochene Thron ist der erste Dungeon in Destiny 2 und lädt seit Forsaken zum Erkunden ein. In der Aktivität wollen knifflige Rätsel und Sprungpassagen sowie knackige Bosse bezwungen werden.

Die Dungeons kommen bei den Spielern hervorragend an, aber einige Passagen sind dennoch nervig. Vor allem der Boss-Kampf gegen Oger Vorgeth verhagelt dem ein oder anderen Hüter den Solo-Flaweless-Run. Mit der vorgestellten Methode habt ihr in weniger als zwei Minuten das Problem beseitigt.

Auch im Raid dienen Oger als Boss-Gegner

Den Kampf gegen Oger Vogeth überspringen

Der Glitch zum Überspringen ist mit allen drei Hüter-Klassen möglich. Für jede Klasse sieht die Umsetzung allerdings ein wenig anders aus. Weitere wichtige Information dazu sind:

Springt bloß nicht in die Boss-Arena hinab. Dann seid ihr schon zu weit und müsst den Kampf regulär bestreiten.

Habt ihr es auf den Exo-Bogen Wunschender abgesehen, müsst ihr nach dem Glitch einfach in den Abgrund springen. So spart ihr euch einige Sprünge sowie Zeit und könnt mit der Quest-Statue interagieren.

Strebt ihr einen makellosen Dungeon-Durchlauf an, erwartet euch einige zusätzliche Sprünge und ihr dürft nicht zur Quest-Statue zurücklaufen.

Destiny 2: Raid-Boss einfach von der Map geprügelt – Den Glitch sollte Bungie schnell fixen

So geht’s mit dem Titan: Der Titan hat es von allen Klassen am einfachsten. Rüstet ein Schwert und den mittleren Arkus-Baum (Donnerkrachen) aus. Los geht’s an der Stelle wo ihr in die Boss-Arena springen würdet.

Geht vom Vorsprung einige Schritte zurück und betrachtet den Torbogen, in dem ihr eben noch standet. Ihr seht zwei Vasen und Rankengewächs. Zu eurer Rechten seht ihr im benachbarten Torbogen ganz oben eine Lücke – da wollt ihr hindurch.

Springt auf eine der Vasen oder in Ranken an der Wand und aktiviert eure Super. Manövriert durch den Spalt und haltet euch links, um auf einem Vorsprung außerhalb der Map zu landen. Von hier aus heißt es immer geradeaus und leicht nach links. Den genauen Laufweg seht ihr euch im eingebetteten Video an:

So geht’s mit dem Warlock: Als Warlock packt ihr ein Schwert ein und müsst zwischen Gleiten und Kurzteleport (Blink) wechseln. Hohe Mobilität und beispielsweise die Transversiven Schritte helfen euch bei eurem Vorhaben.

Ihr startet abermals am mit Ranken überwucherten Torbogen. Gleitet bis ihr euch an den Ranken hochzieht und schaut nach links. Rüstet den Blink aus und schaut nach links. Teleportiert euch durch den schmalen Spalt oben im Torbogen.

Sobald ihr durch die Lücke seid, schwingt euer Schwert und manövriert so nach links auf die Plattform. Hüpft nach rechts und begebt euch an der Außenwand immer höher um das Gebäude. Wer es sich leichter machen will, wechselt auf die Dämmerklinge und nutzt den „Ikarus Haken“-Ability.

Links unter euch wartet der Boss – Quelle: Glitch Unlimited

So geht’s mit dem Jäger: Auch mit dem Jäger ist der Glitch möglich, aber deutlich anspruchsvoller auszuführen. Ihr benötigt euer Klingenfeuer und viel Mobilität – rüstet also die ST4MP-F3R (Stompees) aus.

Euer Startpunkt ist Richtung Eingang. Lauft also vom Balkon der Boss-Arena ein gutes Stück zurück, bis dorthin wo sich der Weg in zwei Gänge aufteilt. Dort erblickt ihr mittig eine große Statue. Hüpft ganz frech auf ihren Kopf.

Verzeihung, Gnädigste – wir brauchen ein Sprungbett – Quelle: Cheese Forever

Euch gegenüber liegt eine Empore, springt dorthin. Ihr bemerkt, dass euch eine unsichtbare Wand nicht passieren lässt. Kehrt der Barriere den Rücken zu und aktiviert in der rechten Ecke eure Klingenfeuer-Super. So schiebt ihr euch in einen neuen Bereich.

Hier angelangt müsst ihr weitere Barrieren mithilfe von Schwertschwüngen überwinden.

Wie genau ihr dabei vorgeht, zeigt dieses Video. Darin wird ausführlich der Weg und das Vorgehen für Warlocks, Titanen und auch Jäger gezeigt.

Wie sieht’s in der Praxis aus – Mein Fazit: Zwar liebe ich den gesamten Dungeon doch wollte ich wissen: Wie praktikabel ist der Glitch in der Realität? Ich habe mich als Warlock-Main dafür entschieden, Vorgeth mit meinem Hexer auf der Playstation 4 zu überspringen.

Ich bin kein Experte für das Thema Glichtes oder Bereiche außerhalb der Spielkarte. Aber in den Raids habe ich mich schon etwas jenseits der üblichen Pfade bewegt.

Und siehe da, nach nur wenigen Versuchen teleportierte ich mich treffsicher an Vorgeth vorbei. Für die folgende Sprung-Passage habe ich mich an den Videos der Glitch-Experten orientiert. Aber ich denke, in Zukunft kann ich diesen Weg auch ohne visuelle Unterstützung beschreiten.

An dieser Quest-Statue befinden wir uns im Prinzip nach dem Skip

Was haltet ihr vom Erkundungsdrang mancher Hüter? Werdet ihr den Oger auch überspringen oder kämpft ihr lieber gegen den Boss?