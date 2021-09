Nach 3 Jahren bekommt Destiny 2 die erste neue Waffen-Gattung – Alles zur Glefe

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Wie wird sich die neue Waffen-Gattung wohl in Destiny 2 ab der heiß erwarteten Erweiterung “Witch Queen” schlagen? Seid ihr schon gespannt auf die Glefe oder sagt uns in den Kommentaren, welche neue Gattung hättet ihr euch gewünscht hättet?

Das müssen wir Bungie so erstmal glauben. Im Detail will man die Balance-Entscheidungen noch nicht mit der Hüterschaft teilen. Als Ausblick gab es aber schon Einschränkungen mit dem Glefen-Schild im Schmelztiegel und etwas zur Ökonomie mit Spezial-Munition.

Diese Details wurden verraten: Joe Blackburn hat noch mehr zur Glefe verraten. So soll die Reichweite sich am besten mit einem Fusionsgewehr vergleichen lassen – und deutlich über die Schrotflinten-Distanz hinausgehen.

Diese Waffenart kommt: In Destiny 2 schwingt ihr bald die Glefe. Ja, die Teile gibt’s wirklich und sind so ähnlich wie Speere, nur mit noch einer Schneide, statt nur einer hundsgewöhnlichen Spitze am Ende des Stocks.

