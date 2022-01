Kommende Änderung für Meisterwerk-Waffen empört Spieler in Destiny 2: „Sind nun nutzlos“

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Was haltet ihr von der Änderung? Findet ihr sie nützlich und werdet ihr sie auch nutzen oder seid ihr skeptisch und findet auch, dass eure legendären Waffen dadurch nutzlos werden? Schreibt uns in die Kommentare, was ihr davon haltet!

Was sagen Spieler? Spieler sehen die Änderung als unnötig an, da alle Meisterwerk-Waffen nutzlos werden. Obendrein sorgt das Achten auf die Mods für ein komplizierteres kreieren von Builds. Einige User auf reddit lassen ihren Unmut walten:

Dabei spielt auch das Besitzen von Verbesserungsmaterialien eine wichtige Rolle. In Witch Queen werdet ihr Waffen selbst schmieden können. Um also eure Ressourcen sinnvoll einzusetzen, nimmt euch Bungie den Grund für das Veredeln von legendären Waffen weg.

