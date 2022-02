Destiny 2: Sony erklärt, warum sie Bungie kaufen – Wundervolle, aggressive Pläne

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Die Art, wie Leute spielen, hat sich über die letzten paar Jahren stark verändert. Wir haben in den letzten 25 Jahren wunderbare Dinge gebaut mit Charakteren, die Leute lieben und die weltweit gut ankommen. Den Leuten die Gelegenheit zu geben, diese Erfahrungen jetzt auf ganz neue Art zu machen, ist wirklich aufregend für uns. Ich kann jetzt nicht in die Details gehen, aber wir haben eine wirklich großartige Roadmap vor uns, wie wir das machen wollen.

Was plant Sony genau? Das verraten sie nicht. Aber es klingt alles danach, als plant Sony, dass man bestehende Spiele-Reihen in „Multiplayer-Live-Service“-Spiele verwandelt. Das ist das, was Destiny selbst ist, und was man als eine Art moderne Form von MMO betrachten kann.

In einem Interview hat Sony erklärt, warum sie sich dazu entschlossen haben, den Entwickler von Destiny 2 , Bungie, zu kaufen. Der Hauptgrund ist, dass man künftig stärker in Richtung „Live-Service“-Spiele gehen möchte. Übersetzt heißt das wohl: Sony plant, mehr MMOs für die PlayStation 5 zu veröffentlichen. Man spricht von aggressiven und wundervollen Plänen.

