Das neue TWaB von Destiny 2 wurde veröffentlicht und Bungie geht in diesem detailliert durch, wie ihr demnächst zu euren geschmiedeten Waffen kommen werdet. Wir von MeinMMO fassen euch alle wichtigen Details zusammen.

Was ist die neue Schmiede? Die Schmiede wird ein neuer Ort sein, indem ihr die Möglichkeit haben werdet eure eigenen God-Rolls zu schmieden. Viele Variationen werden möglich sein, um eurem Schießeisen euren eigenen Touch zu verleihen. Diese Werkstatt wird mit Witch Queen am 22.02.22 erscheinen.

So werdet ihr Schmieden können

Bungie nennt den Ort, wo sich die Schmiede befindet, „Die Enklave“. Während ihr euch also durch die ersten Missionen hindurch wagt, werdet ihr mit diesem neuen Ort Bekanntschaft machen. An oder auf der Enklave befindet sich die neue Schmiede, in der ihr eure God-Rolls formen werdet.

Drei Hüter, bereit zum Schmieden

Gibt es ein Tutorial? In der ersten Mission von Witch Queen, zugänglich für alle Spieler, werdet ihr eine neue Fähigkeit entdecken, die „Tiefblick“ heißt und euch danach mit der Enklave bekannt machen. An diesem Punkt der Mission werdet ihr eure erste Glefe schmieden.

Für das Herstellen der Glefe werden euch die ersten Materialien bereitgestellt. Trotz der gelieferten Ressourcen wird Bungie euch an die Hand nehmen und erklären, wie man an die einzelnen Materialien kommen wird.

Das Schmieden kann beginnen!

Sind alle Crafting-Möglichkeiten schon freigeschaltet? Ihr werdet am Anfang eine kleine Starthilfe bekommen, in Form von bereits gelernten Waffen und Archetypen. Diese Liste wird in Zukunft noch von Bungie erweitert werden.

Um eure Waffen aber erst schmieden zu können, müsst ihr das dazugehörige Waffenmuster finden. Diese werdet ihr in Form von Belohnungen aus Quests, abschließen von Triumphen oder anderen nicht genannten Zielen ergattern können. Nachdem ihr solch ein Muster erlernt habt, könnt ihr sofort ans Schmieden der Waffe gehen.

Wie komme ich an Eigenschaften für Waffen? Ihr müsst Perks im Laufe eurer Spielzeit erlernen und das werdet ihr in Form von zufälligem Loot, der mit der Fähigkeit “Tiefenblick Resonanz“ ausgestattet ist, tun. Diese Waffen sind mit einem roten Rahmen am Icon versehen, damit man diese auch erkennt.

Der rote Rahmen an den Waffen verrät das zusätzliche Feature

Habt ihr also eine solche Waffe ergattert, müsst ihr sie nur noch füttern. Habt ihr also ein Automatikgewehr mit Kill-Clip gefunden, welches auch noch die Fähigkeit “Tiefenblick Resonanz” besitzt, müsst ihr nur noch die dazugehörige Aufgabe erledigen, um die Resonanz zu vervollständigen.

Habt ihr das getan, könnt ihr die Essenz des Perks extrahieren und so auf eine andere Waffe übertragen. Nicht jeder Perk wird sich mit jeder Waffe verbinden lassen. Trotz dessen hat Bungie für eine große Auswahl gesorgt.

Die abgeschlossene Tiefenblick-Resonanz

Kann ich meine Waffe noch „Meisterwerken“? Ihr werdet nicht nur eure Waffe in ein Meisterwerk verwandeln können, sondern die dazugehörigen Perks auch. Wie Bungie schon erwähnte soll man euch anmerken, dass ihr auch der Meister eures Schusseisens seid.

Verwendet ihr also eure Waffe über eine längere Dauer und tötet damit Feinde, levelt ihr nicht nur euch, sondern auch eure Knarre. Habt ihr also ein hohes Waffenlevel erreicht, werdet ihr die Möglichkeit haben eure Perks noch weiter zu verbessern.

Diese verbesserten Perks geben euch einen kleinen Bonus auf die ausgewählten Perks. Ob dadurch Modifikation wie der Schaden von Vorpalwaffe erhöht wird oder die gesamten Waffen-Stats davon profitieren, ist noch nicht bekannt.

Erinnerungsstücke – Aktivitäts-Tracker und Ornamente

Ihr werdet nicht nur Perks frei wählen können, sondern auch im Laufe eurer Hüterlaufbahn in Witch Queen so einige kosmetische Dinge freischalten. Ornamente und Tracker, die zu Aktivitäten passen, werden eure Waffe schmücken.

Ist dieses lila Cluster ein Erinnerungsstück? Man weiß es nicht.

Solltet ihr also ausgiebig Gambit zocken, werdet ihr im Laufe der Zeit diese Items erspielen. Diese kosmetischen Feinheiten lassen sich aber nur anwenden, wenn eure Waffe auch das höchste Level erreicht hat.

Exotisches Schmieden

Nicht nur legendäre Waffen können geschmiedet werden. Die exotische SMG “Osteo Striga” und drei klassenspezischen Exo-Gleven können, falls ihr ihre Waffenmuster ergattert habt, auch in der Enklave-Werkstatt gebaut werden. Jedoch unterscheidet sich das Bauen von Exo-Teilen von den legendären Items.

Was ist anders? Bei den Exos wird es eher um Feintuning gehen. Ihr werdet die Möglichkeit haben, sie eurem Spielstil anzupassen. Dabei sind Magazin und der Lauf anpassbar, der Rest der exotischen Waffe bleibt jedoch unverändert. Somit bleibt der Charakter der Wumme gleich.

Wollt ihr also eine SMG für mittlere oder weite Distanzen, könnt ihr das anpassen. Möchtet ihr jedoch einen handgroßen Rasenmäher für kurze Distanzen haben, lässt sich auch das einrichten.

Bungie hat damit viel offenbart und lange müsst ihr auf Witch Queen auch nicht mehr warten. Hat euch der kurze aber detaillierte Einblick gereicht und seid ihr nun noch gespannter wie davor? Oder habt ihr die Lust verloren, da sich einige Vorstellungen von euch in Luft aufgelöst haben? Lasst es uns wissen!

Was jedoch auch über die Luft übertragen werden könnte, wäre das 5. Element in Destiny 2 welches zu einem späteren DLC vielleicht erscheinen könnte. Einige Dinge sprechen dafür.