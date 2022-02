Destiny 2 bringt kurz vor Witch Queen einen besonderen Trailer, aber ihr müsst euch die Infos selbst suchen

In Destiny 2 steht die neue Erweiterung Witch Queen kurz bevor. Zum Aufwärmen hat Bungie knapp 2 Wochen vor Release einen neuen, besonderen Trailer voller Story-Happen veröffentlicht.

Das ist die Lage:

Am 22. Februar 2022 steht die neue Erweiterung Die Hexenkönigin („The Witch Queen“) für Destiny 2 an.

Bereits am 8. Februar gab es eine rätselhafte Video-Dokumentation zur Erweiterung mit neuen Infos zum Addon.

Jetzt hat Bungie einen weiteren Trailer veröffentlicht, in dem sich Hintergründe zur Story, seltsame Wurm-Götter und sogar Hinweise auf eine neue Fähigkeit verstecken.

Destiny 2: Witch Queen – Alles zu Release, neuen Waffen und Raid

Was ist das für ein Trailer? In dem neuen Trailer wird euch erklärt, woher die Hexenkönigin Savathûn und ihre Schar eigentlich kommen und was euer Auftrag in Witch Queen sein wird. Das Besondere am Trailer ist, dass ihr mit ihm interagieren könnt.

Immer wieder ploppen kleine Engramm-Symbole auf, die ihr klicken könnt. Dann wird der Trailer kurz unterbrochen und ihr bekommt Hintergund-Infos zu etwas von dem, was ihr gerade im Bewegtbild sehen könnt.

Ihr findet den Trailer auf der offiziellen Website. Da er interaktiv ist, können wir ihn leider nicht ohne Weiteres hier einbetten.

Einerseits könnt ihr durch die Interaktivität noch mehr Informationen aus dem Trailer ziehen. Andererseits müsst ihr ständig unterbrechen und verliert so möglicherweise den Faden. Zudem ist vieles vom Gezeigten für Leute, die nicht tief in der Lore sind, vermutlich eher schwer verständlich. Zur Auffrischung findet ihr auf MeinMMO die gesamte Story von Destiny bis Witch Queen zusammengefasst.

Eine Info sticht jedoch hervor und wird betont: in Witch Queen spielt eine neue, bisher unbekannte Fähigkeit offenbar eine große Rolle.

Neuer Trailer von Destiny 2 zeigt, wie gut die neue Thronwelt der Hexenkönigin aussieht

Die Story von Savathûn und eine neue, geheime Fähigkeit

Die „Deepsight“ ist eine Fähigkeit, die sich direkt aus der Dunkelheit ableitet. Durch diese soll der Nutzer durch die Trugbilder in der Thronwelt von Savathûn blicken können. In der Beschreibung heißt es: „Obwohl die Nutzung notwendig ist, haben einige Hüter Angst davor.“

Beim Öffnen der Tür zur Dunkelheit in Europa soll eine andere, dunkle Macht eingeladen worden sein. Und es sei fraglich, ob die Hüter diese Tür jemals wieder vollständig schließen können.

Wie genau die Deepsight in Witch Queen funktionieren wird, können wir noch nicht sagen. Es klingt aber wahrscheinlich, dass etwa neue Spieler sie in einer Questreihe erlangen müssen, um die Erweiterung spielen zu können.

Was haltet ihr vom Trailer? Diskutiert mit uns in den Kommentaren!

Die neue Fähigkeit ist übrigens nicht die einzige Neuigkeit, an der Fans von Destiny 2 aktuell rätseln:

Destiny 2 baut im Geheimen eine riesige Brücke und keiner weiß, wofür sie da ist