Destiny 2 baut im Geheimen eine riesige Brücke und keiner weiß, wofür sie da ist

In Destiny 2 warten viele Hüter schon seit Monaten auf neue Storyfetzen zum „Wurm-Exorzismus“ von Savathûn. Dabei hat sich augenscheinlich über Wochen nichts geändert. Doch nun haben findige Hüter herausgefunden, dass Bungie geheime Bauarbeiten durchführt, die möglicherweise etwas mit dem Ende der Season zu tun haben.

Was passiert im Hintergrund? Viele Hüter kreuzen ihre Finger und hoffen jede verstreichende Woche, dass endlich neue Storyelemente erscheinen. Savathûn, die versteinerte Hexenkönigin ist weiterhin auf Eis gelegt und offensichtlich ist auch sonst nicht viel passiert.

Das dachten die Hüter jedenfalls, denn Bungie baut seit Wochen im Hintergrund eine schmale Brücke zu einem Turm in der träumenden Stadt. Dieser Bau ging jedoch so unbemerkt an den Hüter vorbei, dass keiner die Veränderung bemerkt hat. Diese konnte jedoch in der Aktivität “Astral Ausrichtung” entdeckt werden.

Führt die Brücke zum Exorzismus?

Der reddit-User TheTealMafia hat eine Fotocollage zusammengestellt, in der er den schleichenden Bau festgehalten hat.

Bilder zusammengeschnitten vom reddit-User TheTealMafia

Wer Bungie kennt, weiß, dass nicht ohne Grund etwas ins Spiel implementiert wird, ohne in der Zukunft nützlich zu sein. Schaut man sich also die Veränderung an, bemerkt man, dass sich die Brücke schleichend ihren Weg zum demolierten Erwachten-Turm bahnt.

Dieser Turm könnte also bald als rituelle Stätte für den Exorzismus genutzt werden und doch ist so etwas Offensichtliches kaum jemanden aufgefallen.

Was machen die Hüter stattdessen? In Destiny 2 haben viele Hüter schon die Hoffnung aufgegeben, die letzte Mission zu spielen. Dabei ging man zu jedem Weekly-Reset zu Savathûn, um eventuell eine Cutscene oder eine Mission zu triggern und endlich die längste Season abzuschließen. Das passierte bis heute nicht und doch wartet man auf einen Cliffhanger, der endlich die Story ankurbeln wird.

Was könnte nach dem Exorzismus passieren? Das kann bis jetzt noch niemand absehen, welche Folgen es für die Hüter haben wird, wenn die Hexenkönigin von ihrem Wurm „befreit“ wird. Schaut man sich jedoch die Trailer an, in der Savathûn vorkommt, sieht es nicht so aus als wäre der Wurm entfernt worden. Sie besitzt immer noch die giftgrünen leuchtenden Augen, die auch die parasitären Würmer besitzen.

Osiris wird auch vermisst und viele Hüter und vor allem der 14. Heilige hoffen auf ein Happy End und die entscheidende Rückkehr des Vex-Fanatikers. Eins lässt sich jedoch erahnen. Ein gutes Ende für beide Parteien wird es nicht geben, bleibt abzuwarten, was Savathûn geplant hat.

Was haltet ihr von dem geheimen Bau der Brücke? Findet ihr es krass, dass Bungie so etwas Offensichtliches vor den Augen der Hütern „versteckt“ hat? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!