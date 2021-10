Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Gute Nachrichten für alle Pechvögel: Falls euch der Katalysator von Agers Zepter bis jetzt immer noch nicht gedroppt ist. Bungie hat die Wahrscheinlich in der Schwierigkeitsstufe Legende enorm erhöht, dass ihr den Katalysator in der zusätzlichen Bonus-Truhe findet.

Wenn euch in Destiny 2 die saisonale Aktivität bis jetzt zu einfach war, dann probiert die legendäre Variante. Seit dieser Woche hat das Zersplitterte Reich eine neue Schwierigkeitsstufe und rotierende Modifikatoren, die es in sich haben.

