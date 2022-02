Destiny 2: Spieler finden versteckte Waffe in Witch Queen – Kommt sie mit dem neuen Raid?

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Dieser Raid soll am Samstag, den 5. März 2022, starten . Einen Namen und genaueres zu den Inhalten ist bisher nicht bekannt. Allerdings ist dieser Termin gerade für Jäger der World’s First sehr wichtig.

Was hat es mit der Waffe auf sich? Schon vor dem Start von Witch Queen wurden 30 neue und spannende Waffen vorgestellt, die ihr euch in der Erweiterung verdienen könnt . „Gruppenzwang“ war jedoch nicht dabei. Auch in der Collection ist das Exotic bisher nicht vorhanden.

In Destiny 2 ist gerade die neue Erweiterung Witch Queen erschienen. Erste Spieler haben die Warteschlangen überwunden und schauen sich die vielen Neuerungen an. Ein Spieler hat dabei ein neues Exotic mit dem Namen „Gruppenzwang“ gefunden. Doch eigentlich sollte die noch gar nicht da sein.

