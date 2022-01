Das sind die Voraussetzungen für den neuen Raid: Wenn ihr am 05. März am Rennen teilnehmen möchtet, solltet ihr im Besitz der neuen Erweiterung „Die Hexenkönigin“ sein.

Die ersten 24h wird der Raid zudem im sogenannten Wettkampf-Modus sein, was die Herausforderung noch härter macht. In der Vergangenheit waren die Regeln hierfür folgende:

Dass uns in Destiny 2 zu Witch Queen ein neuer Raid erwartet, ist keine Überraschung. Doch wann er genau ins Spiel kommt, war bis gestern unbekannt. MeinMMO verrät euch dazu die zwei wichtigsten Informationen für alle Worlds First Jäger.

