In Destiny 2 sind es nur noch wenige Tage bis zum neuen Raid „Der Schwur des Schülers“. Deshalb zeigen wir euch 5 Waffen, die ihr definitiv mitnehmen solltet, da sie euch entweder gegen Champions, für DPS oder beim Add-Clearing helfen können.

Was sind das für Waffen? Hierbei handelt es sich vorwiegend um Exos, die sich in unterschiedlichen Situationen als nützlich erweisen werden. Es wurde das „Ad Clearing“, mögliche Scharhüter sowie den nötigen DPS mit einkalkuliert und deshalb sind wir auf fünf Waffen gekommen.

Wann startet der Raid? Der Raid startet am 5. März 2022 um 19 Uhr. Solltet ihr weitere Informationen dazu benötigen, haben wir für euch alles Wichtige zusammengefasst:

5 Waffen, die für neuen Raid in Witch Queen wichtig sind

Der Fokus bestand darin, Waffen auszuwählen, die sich im Laufe der Zeit als sehr praktisch herausgestellt haben. Dabei sind wir auf folgende fünf Kandidaten gestoßen:

1. Osteo Striga – Exotische MP für normale Gegner

Die neue Giftspritze – Osteo Striga

Was ist das für eine Waffe? Es handelt sich um die exotische MP „Osteo Striga“. Diese Waffe haben nur Besteller der Deluxe Edition erhalten. Sollte euch also schon in der Vergangenheit die Einsiedlerspinne gefallen haben, wird euch sein jüngerer Bruder umso mehr zusagen.

Warum ist sie so besonders? Diese langsamfeuerende MP schießt mit zielsuchenden und giftigen Parasiten. Habt ihr einen Gegner getötet oder mit ausreichenden Präzisionstreffern getroffen, wird ein Giftimpuls losgesendet. Dieser vergiftet umliegende Feinde und wenn sie sterben wird erneut ein Impuls freigesetzt.

Solltet ihr also eine gute Waffe für kleinere Gegnergruppen benötigen, wird euch diese Giftspritze helfen eure Gegnermassen auszudünnen. Mit fertiggestelltem Katalysator wird sie sogar noch besser.

Wie bekomme ich die Waffe? Solltet ihr die Deluxe Edition besitzen, müsst ihr die Kampagne von Witch Queen durchgespielt haben, um sie fertigen zu können. Benötigt ihr die genaueren Schritte, verlinken wir euch unseren Osteo-Striga-Guide dazu:

2. Das Enigma – Der neue Nah- und Fernkampfhybrid

Die neue Glefe hat es in sich

Was ist das für eine Waffe? Die Glefe ist eine neue Waffengattung, die mit Witch Queen implementiert wurde. Mit ihr habt ihr die Möglichkeit Nah- und Fernkampf abzudecken und euch zu schützen. Benötigt ihr also ein Ass im Ärmel, solltet ihr sie einstecken.

Warum ist sie so besonders? Ihr könnt die Glefe nach eurem Gusto anpassen. Dabei könnt ihr verschiedene Perks ausprobieren und sie dann auch testen, um so im Raid den passenden Schläger parat zu haben. Zusätzlich könnt ihr mit eurer Glefe auch blocken, um tote Hüter sicher wiederzubeleben. Geblockte Schüsse werden zu 100 % abgewehrt.

Sollte das nicht genug sein, könnt ihr auch auf weiten Strecken eure Ziele treffen und das mit viel Schaden. Das macht die Glefe zu einer sehr guten Option. Zusätzlich bietet das Artefakt auch die Mods, um unaufhaltsame und überladene Champions zu erledigen. Ihr deckt also eine breite Fläche, was das Kampfgeschehen ausmachen wird, damit ab.

Joe Blackburn, Game-Director von Bungie, hatte via Twitter heute zwar darauf hingewiesen, dass Bungie die unterdrückende Glefe als problematisch für den Day-One-Raid sieht. Aber wir gehen davon aus, dass die neue Waffengattung nicht komplett deaktiviert wird. Ihr solltet aber sowohl mit kurzfristigen Lösungen zum Schutz des World First-Rennens rechnen, als auch mit längerfristigen Anpassungen.

Wie bekomme ich die Waffe? Die Waffe erhaltet ihr, wenn ihr die Story von Witch Queen anfangt. Dabei müsst ihr lediglich die erste Mission abschließen. Habt ihr das erledigt, erhaltet ihr Zugang zur Schmiede, um in der Enklave eure erste Glefe herzustellen.

3. Das gute alte Gjallarhorn

Die Legende unter den Raketenwerfern – Die Gjallarhorn

Was ist das für eine Waffe? Es handelt sich hierbei um den exotischen Raketenwerfer „Gjallarhorn“. Diese Legende war unter den Destiny-1-Spielern als „Bossvernichter“ bekannt und konnte zu seinem damaligen Release viele Hüter sprachlos machen. In Destiny 2 kann das Hörnchen auch noch durch seine Perks gut performen.

Warum ist sie so besonders? Dieser Raketenwerfer verleiht euch durch seinen intrinsischen Perk „Rudelgeschosse“, Raketen, die sich beim Aufprall in zielsuchende Geschosse verwandeln. Solltet ihr in einer Gruppe stehen, die nur mit legendären Raketenwerfern ausgestattet sind, erhalten diese ebenfalls Rudelgeschosse.

Wie bekomme ich die Waffe? Dieses Exo ist an einer Quest gebunden, die mit dem 30. Jahre-Paket daher kam. Solltet ihr einen Guide dazu benötigen, zeigen wir euch Schritt für Schritt, wie ihr das erledigt:

4. Hegemonie

Destiny-2-Hegemonie

Was ist das für eine Waffe? Es handelt sich hier um die legendäre Ritualwaffe „Hegemonie“. Diese Waffe kann mit einer gezielten Kombo sehr hohen Schaden bewirken und Gegner einen harten Schlag verpassen. Solltet ihr also noch eine schwere Waffe brauchen, könnte das eure Wahl sein.

Warum ist sie so besonders? Dieser Raketenwerfer kommt mit den vorbestimmten Perks „Explosives Licht“ und „Kettenreaktion“. Ihr könnt also je nach Situation eure Waffe anpassen, um so allen Gefahren zu trotzen. Paart ihr diese Waffe mit aufgesammelten Lichtsphären, der Boss-Spec-Mod und einem Freund mit der Gjallarhorn könnt ihr massiven Schaden an Bossen anrichten.

Wie bekomme ich die Waffe? Diese Waffe gab es durch die Vorsteher der verschiedenen Aktivitäten wie Gambit, Vorhut oder Schmelztiegel in Season 15. Solltet ihr sie also nicht ergattert haben, könnt ihr sie dennoch aus dem Vermächtnis-Kiosk im Turm kaufen. Der Preis beläuft sich auf schlappe:

75.000 Glimmer

100 legendäre Bruchstücke

2 Verbesserungsprismen

1 Aszedentenbruchstück

5. Göttlichkeit

Das Vex-Exo – Die Göttlichkeit mit seiner weißen Kugel

Was ist das für eine Waffe? Es handelt sich hierbei um ein exotisches Arkus-Spurgewehr. Diese Waffe hat schon in vielen Raids oft den Hütern das Leben vereinfacht und darf auch somit in dieser Liste nicht fehlen.

Warum ist sie so besonders? Diese Waffe kann überladene Champions mühelos aufhalten und umhüllt jeden Gegner, auch Bosse, in ein weißes Netz. Sollte euer Trupp Schwierigkeiten haben euren Boss am kritischen Punkt zu treffen, kann das weiße Netz euch helfen. Dieser vergrößert nämlich die Hitbox.

Wie bekomme ich die Waffe? Die Waffe ist an einer geheimen Quest gebunden, die mit Shadowkeep eingeführt wurde. Dafür werdet ihr in den Raid „Garten der Erlösung“ geschickt und müsst einige Rätsel lösen, gefolgt vom erfolgreichen Abschluss des Raids.

Gibt es mehr Waffen? Es gibt genügend Waffen in Destiny 2, auf die ihr wechseln könnt. Dabei solltet ihr auch wert auf Champions legen, da diese wahrscheinlich vorhanden sein werden. Neben legendären Alternativen würde sich vielleicht auch der neue Wurmwerfer für kleinere Bosse oder Majors lohnen, da dieser mehr Schaden bewirkt, wenn ihr genügend Gegner getötet habt.

Ein lertzer Waffen-Geheimtipp für euch: Findige Spieler haben entdeckt, dass die Wardcliff-Spule einen geheimen Buff bekommen hat. Es wurde ein Vergleich im Dungeon „Sog der Habsucht“ am Oger-Boss eingeleitet. Die Spule trat gegen die Gjallarhorn an und dabei gewann die riesige Düse mit 1,2 Millionen Schaden gegen das Hörnchen mit 900.000 Schaden. Die Waffe könnte sich im neuen Raid als Geheimtipp herausstellen. Solltet ihr also unschlüssig sein, probiert es und macht beide Optionen für euren Raidstart ready.

Was haltet ihr von der Waffenliste? Habt ihr andere Favoriten oder nehmt ihr auch den Großteil unserer Auswahl mit in eurem Arsenal? Lasst es uns wissen!