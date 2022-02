In Destiny 2 wollten die Jäger das Spiel boykottieren – Sind jetzt stärkste Klasse dank alter Stiefel

In Destiny 2 jammerten viele Jäger seit dem Release von Witch Queen, dass ihre Klasse nun unbrauchbar ist. Jetzt jedoch macht ein Exo den Jäger zur stärksten Option, was den gesamten DPS von allen Klassen angeht. Wir zeigen euch, wie der Jäger das macht.

Was ist mit den Jägern passiert? Viele Hüter konnten es kaum erwarten, endlich in der Thronwelt von Savathûn ihr Unwesen zu treiben. Doch trotz Vorfreude waren die Jäger skeptisch. Dank der neuen Ulti-Anpassung von Leere 3.0, erhielten alle Klassen die Möglichkeit diese Super, nach ihren Maßstäben zu formen. Doch Bungie erklärte in einer vorzeitigen Anpassung, dass einige Perks der Nachtpirschers auch generft werden.

Jäger ahnten nichts Gutes und mit Witch Queen fingen viele Spieler an Destiny 2 zu boykottieren. Sie wechselten notgedrungen auf andere Klassen, obwohl sie Jahre lang ihrer Klasse die Treue geschworen hatten und drohten mit Streik. Viel Frust lag in der Luft, doch jetzt nicht mehr. Ein verstaubtes Exo namens „Orpheus-Rigg“ macht die Jäger schlagartig, zu den besten DPS-Monstern im ganzen Destiny-Universum.

Orpheus-Rigg – Altes Exo, aber verheerende Wirkung

Durch den Einsatz der alten Exo-Stiefel „Orpheus-Rigg“ haben die Jäger erneut Hoffnung, doch nicht so nutzlos zu sein, wie sie zunächst angenommen haben.

Diese dicken Treter sind vom großen Nutzen – Orpheus Rigg

Was macht das Exo? Diese Stiefel besitzen den intrinsischen Perk „Unheimliche Pfeile“. Mit diesem erhaltet ihr:

Für jedes von der Todesfalle angebundene Ziel ein bisschen Fähigkeitsenergie

Ihr erhaltet für euren Mobius-Köcher eine Pfeilladung mehr.

Hierbei ist vor allem die zusätzliche Ladung wichtig, denn der Mobius-Köcher ist der Schlüssel für den exorbitanten Schaden. Mit diesem Super-Fokus verschießt ihr drei Pfeile auf euer anvisiertes Ziel, zusätzlich könnt ihr diese zweimal verschießen. Mit den Exo-Schuhen jedoch könnt ihr noch einen zusätzlichen Schuss von drei Pfeilen erzeugen und somit eurem Gegner den finalen Schlag verpassen.

Im Vergleich zur Donnerkrachen-Super plus Exo mit 126.000 Schaden kann der Mobius-Köcher mit 200.000 Schaden punkten und frisst damit, fast im Alleingang, jeden Boss am Stück. Vorausgesetzt ihr benutzt die Stiefel und trefft auch alle neun Schüsse. Sollte Bungie also nichts zum neuen Raid anpassen oder deaktivieren, wird der Jäger ein Must-Have im Day-One sein.

Was sagen die Spieler? Spieler wechseln wieder zu ihrer alten Main-Klasse und nutzen die verstaubten Treter aufs neue. YouTube-Nutzer The Pale Greek meint dazu folgendes:

Ja, ich habe Orpheus oder gar Leere fast nie benutzt, aber ich habe die Orpheus-Rigg angezogen, ohne zu merken, dass es mir einen dritten Köcherschuss gibt. Das wird definitiv alles, was ich tragen werde, bis sie es nerfen, da der Jäger keinen Endgame-DPS besitzt.

Andere Spieler sind auch froh drum, dass die Community diese Kombi entdeckt hat und freuen sich darauf, sie endlich auszuprobieren. Dabei wird sich das vor allem auf das Endgame auswirken. Vielleicht wird dadurch der erste Raid-Run ein Spaziergang.

Was meint ihr? Habt ihr diese Kombi schon ausprobiert oder kannten ihr sie schon früher? Lasst es uns in den Kommentaren wissen, wie ihr dazu steht!