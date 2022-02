In Destiny 2 feierten viele Spieler den Start von Witch Queen. Dabei hatten die Hüter mit Leere 3.0 einiges zu tun, bis sie ihr Lieblingsloadout an ihren Spielstil angepasst hatten. Doch während Titanen und Warlocks im Kampf überzeugen können, drohen Jäger nun ihre Klasse zu boykottieren.

Was ist mit den Jägern los? Die Jäger hatten nicht so einen starken Start in Witch Queen wie die anderen beiden Klassen. Grund dafür sind Nerfs, die vor dem großen DLC angekündigt wurden. Dabei hat Bungie einige der wichtigsten Effekte in der beliebtesten Nachtpirscher-Super entfernt.

Nun, da der Patch draußen ist, bekommen die Jäger die volle Wucht der Änderung zu spüren. Viele Jäger-Mains wechseln deshalb jetzt auf Warlocks oder Titans, um endlich nützliche Dinge im Kampf zu verrichten, anstatt sich dauernd zu verstecken.

Jäger wechseln aus Frust auf andere Klassen

Wie unzufrieden die Jäger sind, merkte man auf Twitter. Der Senior Community Manager „dmg04“ fragte die Community unter anderem, wie sie zu den Änderungen von Leere 3.0 stehen. Dabei gab es eine ganze Bandbreite voller Kommentare von Warlocks und Titanen, die begeistert sind. Jäger hingegen waren sich meist einig in ihrer Meinung: Die Änderungen sind nicht gut.

Der Twitter-User „auroraesilverEX“ ist über die spürbaren Änderungen bestürzt. Dabei wirft er dem Sandbox-Team vor, dass sie nicht verstehen, welche Rolle der Jäger im Endgame-Content in Destiny 2 einnimmt. Der Jäger braucht mehr Möglichkeiten, seine Mithüter zu unterstützen, anstatt aus ihm einen Roboter für unsichtbare Manöver zu machen.

Was sagen andere Jäger? Auf reddit hat sogar ein Hüter das Dasein als Jäger-Main beendet. Er hat auf den Warlock gewechselt, da Unsichtbarkeit einfach nicht genug ist. Warlocks können mit ihren Aspekten und Fragmenten viel im Kampfgeschehen bewirken, doch Jäger sind jetzt mit ihren unsichtbaren Fähigkeiten nicht überlebensfähig. Es fühlt sich teilweise so an, als wären sie tatsächlich „unsichtbar“ und könnten mit ihren Fähigkeiten nichts Großes mehr bewirken, außer nicht da zu sein.

Reddit-User „combo164“ hat sogar versucht, mit verschiedenen Exos des Nachtpirschers etwas Anständiges zu kreieren, doch nichts konnte ihn begeistern. Solange Bungie den Jägern nicht etwas gibt, was sie Konkurrenzfähig macht, werden immer mehr Hüter auf eine andere Klasse umsteigen.

Sollte sich also nichts ändern, wird es irgendwann ein Zeitalter ohne Jäger geben oder was meint ihr? Wie steht ihr zu den Änderungen? Habt ihr den Jäger schon ausprobiert? Findet ihr, die User übertreiben oder seid ihr auch der Meinung der Jäger hat keine Chance gegen die anderen Klassen? Lasst es uns wissen!