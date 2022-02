Destiny 2: Wie findet ihr die ersten Stunden von Witch Queen?

Lange haben die Spieler auf die neue Erweiterung Witch Queen von Destiny 2 gewartet, die am 22. Februar endlich den Release feierte. Welchen Eindruck habt ihr von den ersten Stunden? Erzählt es uns.

Das ist Witch Queen: Gerüchte und Geflüster über das Kommen der Hexenkönigin gab es in der Destiny-Community schon lange vor der offiziellen Ankündigung. Die Schar-Königin Savathûn ist ein wichtiger Charakter aus dem Destiny-Universum und wurde bereits im ersten Teil der Franchise in der Lore erwähnt.

Nun ist sie da und hat es sogar geschafft, ihrer wiedererweckten Brut das Geschenk des Lichtes zu geben. Etwas, das bis jetzt nur den Hütern vorbehalten war. Doch jetzt können auch eure Feinde das Licht gegen euch nutzen und es liegt an euch, herauszufinden, wie die Hexenkönigin das geschafft hat.

Neben den Story-Missionen bringt die Erweiterung eine Reihe von Inhalten:

Neue Gebiete, die zu der riesigen Thronwelt von Savathûn gehören.

Neue Aktivitäten für 6 Spieler und ein neuer Raid, der in der versunkenen Pyramide spielt.

Die neue Nahkampfwaffe Glefe.

Waffen-Crafting, mit dem ihr Waffen mit Mods, Shadern und einem Pool von Statuswerten kombinieren könnt.

Überarbeitung der bestehenden Inhalte wie Gambit oder die Licht-Klassen und mehr.

Am 22. Februar abends gingen die Server von Destiny 2 wieder online und die Hüter konnten direkt in den neuen Content eintauchen, da der Launch dieses Mal vergleichsweise problemlos verlief.

Entsprechend hat so mancher von euch schon einige Stunden in der neuen Erweiterung verbracht. Wie fandet ihr eure Erfahrung bis jetzt?

So könnt ihr abstimmen: Haut eure Stimme in die Umfrage-Box weiter unten und verratet uns, wie ihr Witch Queen bis jetzt so findet. Jeder hat nur eine Stimme, die er oder sie abgeben können, und die Wahl kann nicht mehr rückgängig gemacht werden.

Also wie sieht’s bei euch aus? Was ist eure Meinung zu den ersten Stunden von Witch Queen? Hat euch die Story gefallen oder war sie nicht so cool? Habt ihr schon die neuen Features und Waffen ausprobiert? Oder habt ihr von dem DLC bis jetzt lieber die Finger gelassen und auf die ersten Reaktionen und Reviews gewartet? Verratet es uns in den Kommentaren.

