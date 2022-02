Bei Destiny 2 steht die letzte große Downtime vor Witch Queen an, bevor die Spieler in Witch Queen und die neue Season 16 starten werden. MeinMMO wird den Serverdown kontinuierlich für euch begleiten und informiert euch auch vorab zu den genauen Zeiten.

Morgen Abend ist es endlich so weit. Die neueste Erweiterung von Destiny 2 startet und die Spieler haben darauf wirklich lange warten müssen. Witch Queen wird erzählerische Fäden auszahlen, die bis zum ersten Destiny und „König der Besessenen“ zurückreichen. Bevor ihr jedoch in Season 16 loslegen könnt, Savathuns Plan zu durchkreuzen, wird es noch einen Server Down geben.

Updateverlauf – Liveticker:



19:00 Uhr: Bungies Community Manager dmg04 berichtet, dass



18:50 Uhr: Hat sich da was an der Performance geändert? Spieler berichten Destiny 2: Witch Queen spielt sich flüssiger und sieht cool aus. Und die Jäger unter euch können jetzt sogar „rückwärts“ rutschen.



18:40 Uhr: Nach dem Login erwartet euch eine Cutszene. Mehr verraten wir nicht. Danach erwarten euch diese Aufgaben in der ersten Witch Queen Woche:



18:30 Uhr: Die ersten Hüter haben es erfolgreich geschafft, sich einzuloggen und die Thronwelt erreicht. Die Logins laufen zügig und die Warteschlangen sind zwar vorhanden, aber Bungie hat die Sache im Griff.



Schaut euch auch ruhig auf dem Turm um, wir erhalten Berichte, dass die Vorhut hier Renovierungsarbeiten abgeschlossen hat. Außerdem hat im Hangar ein Kabalschiff angedockt.



Nochmal der Hinweis für alle PS4-Spieler: Ihr solltet jetzt mit dem Download starten können. Im Vorfeld



18:20 Uhr: Wichtiger Hinweis von



18:00 Uhr: Ready to go! Die ersten Hüter haben bereits einen Loginversuch gestartet, um ihre Audienz mit der Königin wahrzunehmen. Leider sind die Server derzeit noch ausgelastet. Rechnet mit Warteschlangen, denn 1 Million andere Hüter wollen das auch.



17:45 Uhr: Nur noch 15 Minuten und dann sollten die Server wieder verfügbar sein. Wir sind gespannt, ob das alles reibungslos klappt. Die letzten „Teilchen“ werden gerade installiert …



17:10 Uhr: Die Patch Notes zum Update 4.0.0.1. wurden veröffentlicht. Die wichtigsten Details haben wir für euch in diesem Artikel zusammengefasst:



16:00 Uhr: Soeben hat Bungie einen neuen Trailer zur Season 16 „Saison der Auferstanden“ veröffentlicht. Das Video binden wir euch unter der Update-Box ein. Was sagt ihr zu den neuen Eindrücken, dass die Hüter jetzt Seite an Seite mit den Kabalen kämpfen?



12:00 Uhr: Die



09.00 Uhr: Auf Twitter hat Bungie bereits vor dem Release darauf aufmerksam gemacht, dass Spieler mit Wartezeiten rechnen sollen. Allerdings wird man alles tun, um euch schnellstmöglich ins Spiel zu bringen. (Community-Manager

Vorab wurden bereits einige bekannte Fehler für den Einstieg bekannt gegeben. Wir haben euch die Informationen weiter unten im Artikel, bei den Patch Notes, ergänzt.



08:30 Uhr: Auf PC ist der Download 22,07 GB groß. Auf der PS5 18,995 GB (Versionsnummer 1.037.000). Doch auch wenn ihr das Update geladen habt, spielen könnt ihr offiziell erst heute Abend ab 18 Uhr, sofern alles klappt.



08.21 Uhr: Bungie verzeichnet für die Playstation ein Problem beim Preload. Nun wurde auf Twitter bekannt gegeben, dass der Download erst am Abend um 18 Uhr für die Sony-Konsoleros starten wird. Der Download wird speziell für PS4-Spieler 72 GB haben. Bungies Community Manager dmg04 berichtet, dass die Logins für Witch Queen gut laufen . Immer mehr Spieler können sich einloggen. Bungie beobachtet alle Diagramme, um ein stabiles Erlebnis zu gewährleisten. So wie es aussieht, können viele Spieler zum Start der neuen Erweiterung bereits am ersten Abend einsteigen.Hat sich da was an der Performance geändert? Spieler berichten Destiny 2: Witch Queen spielt sich flüssiger und sieht cool aus. Und die Jäger unter euch können jetzt sogar „rückwärts“ rutschen.Nach dem Login erwartet euch eine Cutszene. Mehr verraten wir nicht. Danach erwarten euch diese Aufgaben in der ersten Witch Queen Woche: Destiny 2: Weekly Reset am 22.02. – Willkommen am Hof der Witch Queen Die ersten Hüter haben es erfolgreich geschafft, sich einzuloggen und die Thronwelt erreicht. Die Logins laufen zügig und die Warteschlangen sind zwar vorhanden, aber Bungie hat die Sache im Griff.Schaut euch auch ruhig auf dem Turm um, wir erhalten Berichte, dass die Vorhut hier Renovierungsarbeiten abgeschlossen hat. Außerdem hat im Hangar ein Kabalschiff angedockt.Ihr solltet jetzt mit dem Download starten können. Im Vorfeld hatte Bungie hier einen Fehler gemeldet , sodass es hier leider zu dieser Verzögerung gekommen ist. Wir hoffen dennoch, es klappt jetzt wenigstens alles reibungslos.Wichtiger Hinweis von Bungies Community-Manager dmg04 . Alle Hüter sollen die Warteschlange bitte nicht verlassen, da ihr sonst euren Warteplatz in der Schlange verliert. Bungie sorgt dafür, dass mit jeder Sekunde mehr Hüter sich einloggen können.Ready to go! Die ersten Hüter haben bereits einen Loginversuch gestartet, um ihre Audienz mit der Königin wahrzunehmen. Leider sind die Server derzeit noch ausgelastet. Rechnet mit Warteschlangen, denn 1 Million andere Hüter wollen das auch.Nur noch 15 Minuten und dann sollten die Server wieder verfügbar sein. Wir sind gespannt, ob das alles reibungslos klappt. Die letzten „Teilchen“ werden gerade installiert …Die Patch Notes zum Update 4.0.0.1. wurden veröffentlicht. Die wichtigsten Details haben wir für euch in diesem Artikel zusammengefasst: Destiny 2: Witch Queen Release – Alle Patch Notes für Update 4.0.0.1 Soeben hat Bungie einen neuen Trailer zur Season 16 „Saison der Auferstanden“ veröffentlicht. Das Video binden wir euch unter der Update-Box ein. Was sagt ihr zu den neuen Eindrücken, dass die Hüter jetzt Seite an Seite mit den Kabalen kämpfen?Die PS4-Spieler sind „not amused“ über die Tatsache, dass sie zum Start von Witch Queen offensichtlich die letzten in der Warteschlange sein werden. Seid ihr betroffen?Auf Twitter hat Bungie bereits vor dem Release darauf aufmerksam gemacht, dass Spieler mit Wartezeiten rechnen sollen. Allerdings wird man alles tun, um euch schnellstmöglich ins Spiel zu bringen. (Community-Manager dmg04 via twitter Vorab wurden bereits einige bekannte Fehler für den Einstieg bekannt gegeben. Wir haben euch die Informationen weiter unten im Artikel, bei den Patch Notes, ergänzt.Auf PC ist der Download 22,07 GB groß. Auf der PS5 18,995 GB (Versionsnummer 1.037.000). Doch auch wenn ihr das Update geladen habt, spielen könnt ihr offiziell erst heute Abend ab 18 Uhr, sofern alles klappt.Bungie verzeichnet für die Playstation ein Problem beim Preload. Nun wurde auf Twitter bekannt gegeben, dass der Download erst am Abend um 18 Uhr für die Sony-Konsoleros starten wird. Der Download wird speziell für PS4-Spieler 72 GB haben.

Schaut euch hier den neuesten Trailer zu Destiny 2 – Witch Queen und der neuen „Saison der Auferstandenen“ an, falls ihr noch in der Warteschlange warten müsst.

Destiny 2: Neuer Trailer zur Season 16 zeigt, wie Kabale und Hüter Seite an Seite kämpfen

Das müsst ihr heute wissen: Es wird zunächst einen „Server Down“ geben, der in Deutschland dem 22. Februar um 04:00 Uhr beginnt. Danach sind die Server von Bungie satte 14 Stunden offline. Ihr könnt also bis zum Abend somit erstmal kein Destiny 2 mehr spielen.

Aber keine Sorge, es gibt währenddessen einen Preload, sodass ihr die neuen Inhalte des neuen DLCs Witch Queen und der kommenden Season 16 bereits während des Server Downs herunterladen könnt. Ihr solltet also pünktlich zum Start ready seid.

Werden Warlocks mit Leere 3.0 die beste Klasse in Witch Queen?

Wann beginnt der Preload genau? Der Preload für Witch Queen wird am 22. Februar um 04:00 Uhr auf allen Plattformen verfügbar sein. Wie viel Speicherplatz das Update 4.0.0.1 dann genau benötigt wird, ist noch nicht bekannt.

Davor wird zudem noch eine längere Downtime von Destiny 2 stattfinden. Hierfür plant Bungie derzeit etwas mehr als 14 Stunden ein, die ihr ebenfalls berücksichtigen solltet.

MeinMMO aktualisiert diesen Artikel im Laufe des Abends, damit ihr auf dem neusten Stand seid.

Wartung am 22.02. – Alle Zeiten und Server-Down

Diese Zeiten sind für Witch Queen wichtig:

Am Dienstag, dem 22. Februar, werden die Server um 03:45 Uhr offline genommen. Ihr könnt Euch dann nicht mehr einloggen und einige Dienste auf Bungie.net sind auch nicht mehr verfügbar.

Ab 04:00 Uhr am 22. Februar wird dann die Vorabversion für Witch Queen und das Update 4.0.0.1 auf allen Plattformen zur Verfügung stehen.

Geplant ist, dass die Destiny-2-Server am 22. Februar, 18:00 Uhr wieder online gehen. Sofern dann alles klappt, werdet ihr danach das Update 4.0.0.1 auf allen Plattformen und Regionen spielen können. Die neue Erweiterung geht also dann live.

Am 22. Februar um 19:00 Uhr soll die Wartung von Destiny 2 planmäßig abgeschlossen sein.

Wichtig ist: Auch wenn ihr das Update geladen habt, kann es bis zum Ende der Wartungsarbeiten gegen 19:00 Uhr zu Verbindungsproblemen kommen. Bungie hat auf Twitter bereits darauf hingewiesen, dass am Starttag die API für eine Weile offline sein wird, was die Möglichkeit einschränkt, Items über die Companion App oder andere Apps von Drittanbietern zu übertragen. Plant also am besten heute schon vor und werft eure Lieblingswaffen auf den Charakter, mit dem ihr in Witch Queen starten wollt.



Ihr müsst zudem damit rechnen, dass sich die Zeiten nochmal ändern könnten und dass es auch zu Warteschlangen beim Login kommen kann.

Info für PS4-Spieler: Bungie hat zudem darauf hingewiesen, dass Spieler, welche die PS4-Version von Destiny 2 spielen, alle zugehörigen erforderlichen Destiny 2-Inhalte erst herunterladen müssen, bevor sie The Witch Queen spielen können. Heute früh hat dann ein Fehler dafür gesorgt, dass es zudem zu weiteren Problemen bei PS4-Spielern kommt.

Die Hexenkönigin erwartet euch.

Das bringt das Update heute: Im Vorfeld hat Bungie bereits eine Preview zu den Veränderungen durch das Update 4.0.0.1 gegeben (via Bungie.net).

Das wurde vorab angekündigt:

UPDATE: Diese Probleme sind zum Start von Witch Queen bereits bekannt:

Saisonpässe werden, plattformabhängig, auf die ersten Charaktere angewendet, die sich anmelden.

Die empfohlene Leistungsstufe für die „PsiOps-Schlachtfelder“-Playlist wird beim Start der Aktivität nicht angezeigt. Die empfohlene Leistung ist jedoch 1500.

Artefakt-Mods für Überladung (Automatikgewehr und Maschinenpistole) unterbrechen die Gesundheitsregeneration von Überladungs-Champions nach einer Betäubung nicht erfolgreich.

Bei bestimmten Spieler-Buffs und -Debuffs fehlen möglicherweise die zugehörigen Symbole.

Feinde mit dem Instabil-Debuff (Leere 3.0) zählen möglicherweise nicht für den Beutezug-Fortschritt, wenn sie mit Flächenschaden besiegt werden.

Das Öffnen des Charakterbildschirms auf Xbox-Konsolen mit vollem Inventar kann zu einem starken Rückgang der Framerate führen.

Glefe-Nahkampf-Kills zählen nicht für den Kill-Tracker-Fortschritt und bestimmte durch Nahkampf ausgelöste Perks.

Bestimmte Geist-Tracking-Mods zeigen kein Zielmaterial oder Truhenstandorte an, wenn ihr die neue Thronwelt heute Abend erkunden werdet.

Patch Notes für Hotfix 4.0.0.1 in Destiny 2

Was steckt in den Patch Notes? Was sich darüber hinaus noch verändert, wird Bungie in den offiziellen Patch Notes veröffentlichen. Diese sollten also voraussichtlich am 22. Februar gegen Abend herauskommen. Die vollständigen Patch Notes verlinken wir euch hier:

Freut ihr euch, dass es endlich losgeht? Wie startet ihr persönlich ins neue DLC? Berichtet uns gerne, was eure Clans oder eure Freunde zum Start so geplant haben. Oder seid ihr ganz entspannt, versucht euch nicht spoilern zu lassen und startet erst am Mittwoch in Witch Queen richtig durch?