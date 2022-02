Destiny 2 verbessert Gambit-Modus für Witch Queen – Entfernt den nervigsten Boss

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Da alle Items von Gambit pures RNG sind, könnt ihr in Witch Queen ab sofort Engramme für die speziellen Gambit-Waffen und Rüstungen fokussieren. Diese Engramme werden euch pro Fokussierung 10.000 Glimmer und 50 Legendäre Bruchstücke kosten. Damit ist Gambit der zweite Modus, der diesen Umbau erhält. Bungie plant das in Zukunft aber auch für die anderen Aktivitäten, da dieses System gut bei den Spielern ankommt.

In Gambit ist Munition oftmals Mangelware. Ab und zu wird in der Mitte der Map ein schweres Munitionspaket gespawnt, das jedoch nur ein Spieler im Team aufheben kann. Diese Mechanik war oft kontraproduktiv. Viele Spieler hatten einfach zu lange und zu oft nur Primärmunition. Bungie hat deswegen das Munitionssystem komplett erneuert.

Gibt es Änderungen im Bosskampf? Eine wichtige Änderung ist das Spawnen der Gesandten im Bosskampf. Sie spawnen jetzt nicht mehr in der Nähe des Bosses, sondern in einer der drei Gebiete. Dadurch müssen Hüter in Bewegung bleiben, um den „Schlächterbuff“ zu erhalten.

Was wurde noch entfernt? Der bekannteste und überaus nervigste Boss in der Geschichte von Gambit, wird zu Witch Queen endlich entfernt. Es handelt sich um den fliegenden, besessenen Servitor. Durch seine Schild-Mechanik verbuggte die Damagephase häufig. Er strapazierte die Nerven der Spieler und führte manchmal auch zu Wutausbrüchen. Bungie hat das gemerkt und ihn ins Jenseits befördert – für immer.

In neuen TWaB von Destiny 2 wurden Änderungen bezüglich des PvEvP-Modus „Gambit“ veröffentlicht. Diese werden mit Witch Queen in Kraft treten. Bungie poliert einige Mechaniken auf und entfernt sogar einen der nervigsten Bosse. Wir zeigen euch, wie sich Gambit bald verändert.

