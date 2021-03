In einem Interview hat Bungie jetzt bestätigt, dass sie auch die Erweiterung „Forsaken“ irgendwann in den Content-Tresor von Destiny packen und damit aus dem Spiel nehmen. „Forsaken“ gilt allgemein als die beste Erweiterung, die Destiny 2 je bekam.

Wer spricht da? Bungie hat im Februar 2021 einige Jobs neu besetzt. Die bisherigen „Bosse“, Luke Smith und Mark Noseworthy, sind befördert worden. Sie sollen sich nun um andere Teile von Destiny kümmern: Offiziell heißt es, sie sollen die „Erweiterung des Destiny-Universums in andere Medien“ vorbereiten und überwachen. Vielleicht geht es da um einen Film oder eine Serie – man weiß es nicht.

Der neue Chef von Destiny 2 ist offiziell Justin Truman, der „General Manager.“ Der ist seit 11 Jahren bei Bungie, ist eigentlich gelernter Programmierer und im Laufe der Jahre mehr in eine Manager-Rolle hineingewachsen.

Bungie will keine 8 Raids und 5 Storylines in Destiny 2

Was ist mit Forsaken? In einem Interview mit Eurogamer sagt Truman klar (via Eurogamer):

„Inhalte aus Forsaken werden irgendwann in den Tresor wandern. Ich denke: Genauso wie wir keine 8 Raids haben möchten, wollen wir auch nicht so viele Story-Lines. Wir möchten nicht, dass ein Spieler in Destiny reinkommt und 5 Story-Lines sieht, die miteinander im Wettbewerb stehen und die er alle spielen könnte. In einigen der Storylines ist Uldren ein guter Kerl und in manchen ist er der Bösewicht und es ist nicht klar, ob du die Storys in der falschen Reihenfolge spielst.“ Justin Truman

Hier bespricht Justin Truman gerade wichtige und höchst geheime Angelegenheiten mit Luke Smith.

Das sagt Bungie zum Vault: Das umstrittene Feature, den „Destiny Content Vault“, sieht Truman als etwas Positives. Er sagt:

„Ich als Spieler möchte nicht in Destiny einloggen und 20 Planeten sehen, die den Bildschirm ausfüllen, und 8 Raids, bei denen ich die Verpflichtung spüre, sie jede Woche mit 3 Charakteren zu grinden.“ Justin Truman

Wenn Destiny 2 so viel Content zur Auswahl böte, spreche man von einem Spiel mit 500 GB Download. Truman sieht jene Größe als ideal an, die Destiny 2 zu Beginn von Beyond Light hatte. Diese Größe will man halten: Wenn Neues ins Spiel kommt, nimmt man altes raus.

Truman unterstreicht die positiven Seiten des „Content-Tresors“: Denn aus dem sollen auch „alte Erlebnisse“ wieder zurück ins Spiel kommen, sogar Inhalte aus Destiny 1.

Truman erklärt, wie toll er es fand gegen „Sepiks Prime“ in Destiny 2 zu kämpfen. Er freue sich darauf, wenn die Gläserne Kammer in Season 14 zurückkommt. Da sei er sicher nicht der Einzige.

Forsaken gilt allgemein als das Highlight von Destiny 2 – wird auch irgendwann in den Tresor wandern.

So wird das diskutiert: Die Diskussion über den „Content Vault“ zeigt eine deutliche Lücke, wie Bungie das darstellt und wie das bei Spielern ankommt. Bungie beschreibt den Content Vault als notwendig und gesund. Destiny könne nicht unbegrenzt wachsen, diese große Auswahl würde Spieler auch überfordern

Ein Großteil der Spieler sieht hingegen vor allem die Nachteile. Sie sagen:

„Ihr streicht uns Content, für den wir bezahlt haben“.

Außerdem ergibt die Story für Neuanfänger so überhaupt keinen Sinn mehr.

Zudem sei das total unüblich, Content zu streichen – riesige MMOs wie WoW seien viel größer als Destiny 2 und da fliege nichts aus dem Spiel.

Für Bungie ein Albtraum – für viele Spieler ein Traum. So viele Dinge zu tun. Quelle: reddit

Für viele Spieler ist die Vorstellung gerade toll in ein Destiny einzuloggen und dort die Wahl zwischen vielen Planeten zu haben – schon lange kursiert ein “World of Destiny”-Screenshots, der die Planeten aus Destiny 1 in die Auswahl von Destiny 2 packt

Destiny 2 streicht Spielern 2 Jahre Inhalt, für den sie bezahlt haben

Destiny 2 betritt Neuland … gezwungenermaßen

Das steckt dahinter: Nach dem „Masterplan“ von Activision hätte Destiny 2 eigentlich nur zwei Jahre dauern dürfen. Aber der Plan ist auch schon sehr alt.

Aber es ist gut möglich, dass man 2018 noch glaubte, die Lebensdauer von Destiny 2 beträgt etwa 3 Jahre wie bei Destiny 1. Das heißt: Destiny 2 hätte eigentlich im September 2020 enden müssen und Spieler hätten dann mit Destiny 3 weitergemacht. Nach der Trennung von Activision hat sich Bungie aber entschlossen, Destiny 2 zu verlängern und mindestens auf 6 Jahre auszulegen.

Die zugrunde liegende Technik und das Design scheinen für ein „6 Jahre“-Spiel aber nicht ausgerichtet zu sein, sondern nur für ein „3 Jahre“-Spiel. Daher muss Bungie nun Wege finden, „Inhalte“ aus dem Spiel zu nehmen, wenn neu kommen.

Das ist generell ungewöhnlich und gegen den Geist eines „MMOs“: Spiele sollen eigentlich immer wachsen, von Schrumpfen war nie die Rede.

Daher betritt Destiny 2 hier Neuland und kassiert viel Kritik für diese Entscheidung. Vom „Sunsetting“, einer ähnlichen Idee, hat sich Bungie mittlerweile getrennt, am umstrittenen Content Vault will Bungie offenbar weiter festhalten.

10 Monate verteidigt Destiny 2 eine verhasste Idee eisern – Rudert nun ganz leise zurück