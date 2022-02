Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Was haltet ihr von der Rüstung? Findet ihr, dass sie eine Konkurrenz gegenüber den Warlocks bietet? Oder glaubt ihr, dass sich Brunnen und die Eis-Granaten sogar kombinieren lassen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!

Obendrauf schwächt die Granate die Gegner in ihrem Schadensoutput, wenn sie sich im Wirkradius befinden. Dadurch können Gegner gezielt geschwächt und eingefroren werden. Sollte euer Trupp jedoch ein bisschen Schadenresistenz benötigen, können sich Hüter in die Eiskuppel begeben. Dadurch kassiert euer Trupp weniger Schaden.

Was ist das für ein Exo? Es handelt sich bei dem Exo um die neuen Armschützer „Erneuerungsgriffe“. Dieses Rüstungsteil gewährt einen höheren Wirkradius der Frühlichtgranate der Stasisklasse . Mit ihr könnt ihr also einen größeren Bereich abdecken und noch mehr Gegner in dem eisigen Sturm behalten.

