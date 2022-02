Spieler in Destiny 2 warten Monate lang auf das Ende der Story – Und jetzt geht alles schief

Monatelang warteten Hüter in Destiny 2 auf den Wurm-Exorzismus. Am 16. Februar war es nun so weit und Spieler konnten endlich die letzte Mission in der träumenden Stadt anwählen. Vielen wurde jedoch die Vorfreude auf eine Cutscene zerstört, als ein Bug alles übersprang.

Was hat alles ruiniert? Der Exorzismus der Hexenkönigin wurde nach langer Wartezeit eingeläutet. Viele Hüter warteten seit Monaten auf dieses Ereignis, doch nachdem die geheime Brücke zum Event fertig gebaut wurde konnte Mara und ihre Korsarinnen endlich loslegen.

Doch die Vorfreude auf das Event endete für viele mit einem schwarzen Bildschirm. Ungeduldige Hüter, die eurem Trupp zugewiesen wurden, übersprangen einfach die letzte und wichtigste Cutscene der Season und sorgten dadurch für viel Frust.

Ein Bug den man hätte verhindern können

In vorigen Seasons hatte Bungie bereits unzählige Cutscenes für die Hüter in anderen Aktivitäten gezeigt. Diese konnten jedoch nicht von irgendjemanden aus dem Trupp übersprungen werden. Doch in der letzten Mission, die den wichtigen Übergang zum nächsten großen DLC einläuten soll, war es wieder möglich und dieser „Bug“ runierte vielen das Erlebnis. Viele Spieler waren darüber verständlichweise verärgert.

In Season 12 mit Krähe konnte die Sequenz nicht von anderen übersprungen werden

Da Bungie viel Zeit hatte, um den Exorzismus zu planen und auf Probleme zu prüfen, versteht man nicht, wie das passieren konnte.

Was ist in der Mission passiert? Die Mission war eine abgewandelte Version der Astral Ausrichtung. Man musste einen Teleport vorbereiten. Dann durch ein Portal hindurchschlüpfen und drei Korsarinnen von Mara Sov gemeinsam mit dem 14. Heiligen beschützen.

Xivu Arath, die Schwester der Hexenkönigin schickte viele starke und bekannte Truppen, die auch in der Astral Ausrichtung bekämpft werden mussten. Zum Ende hin tauchte noch ihr neuer Champion auf, der nach ein paar harten Schüssen in die Knie gezwungen wurde.

Als alle Truppen besiegt waren, fuhr die Erwachten-Königin mit der „Operation“ fort und schnitt den Wurm raus. Danach wurde die Zwischensequenz eingeleitet. Nach grellen Lichteinlagen blieb nur noch der lang vermisste Osiris auf einem Haufen Kristallscherben zurück, doch die Hexenkönigin verschwand.

Was sagen die Fans? Spieler auf reddit ließen ihren Frust in den Kommentaren aus. Dabei bemängelten sie den schlechten Loot, aber auch die übersprungene Cutscene (via. reddit). Dadurch waren die Hüter gezwungen, die Mission erneut zu spielen.

Jedoch wurden auch Dinge, wie die Anzahl der Korsarinnen im Event, bemängelt. In vergangenen Missionen mussten die Hüter sieben der Erwachten befreien, jedoch waren am Ritual nur drei beteiligt. Dabei fragt sich der Hüter „Dakotahray„, was der Sinn dahinter war, so viele davon zu retten.

Schlussendlich war die Mission eine gute Abrundung für die bislang längste Season in Destiny 2. Die Mission kam trotz Bug bei vielen gut an und das hebt die Stimmung auf Witch Queen um ein Vielfaches an.

Wie fandet ihr das Ende von Season der Verlorenen? Fandet ihr die Mission gut gemacht oder habt ihr auch in die Rohre geguckt und die Zwischensequenz verpasst? Lasst es uns wissen!