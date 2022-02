Destiny 2: Weekly Reset am 15.02. – Heute wird der Wurm gezogen!

Destiny 2 ist seit heute Abend nur noch eine Woche vom großen „Witch Queen“-Release entfernt und endlich ist das Ende der Story in Sicht. Was die Spieler sonst noch diese Woche im Destiny-Universum erwartet, erfahrt ihr auf MeinMMO.

Das passiert diese Woche: Savathun würde sagen: „Zweifel sind ein nützliches Werkzeug, aber zweischneidig. Lasst euch davon nicht in die Irre führen.“ Zumindest hat Bungie die Spieler verdammt lange zappeln lassen und die Spannung auf das Season 15 Finale bis zum Limit ausgereizt.

Heute startet das Finale der „Saison der Verlorenen“. Also fliegt in die H.E.L.M und macht euch bereit, die Königinnen zu verteidigen, wenn in der Träumenden Stadt das Exorzismusritual am Wurm der Hexenkönigin durchgeführt wird und erfahrt, ob Osiris noch lebt.

Ansonsten ist diese Woche die letzte Gelegenheit, verschiedene Materialien abzugeben oder einzutauschen, bevor das nicht mehr möglich ist und die Waffenmeister-Materialien von Banshee wertlos werden.

ToDo-Liste bis Witch Queen

Im Eisenbanner können PvP-Spieler zudem diese Woche noch einmal loslegen und ihr die letzten Quests von Lord Saladin auch für zusätzliche Erfahrungspunkte in der neuen Season 16 aufsparen. Ob ihr ready für Witch Queen seid, verrät euch diese App.

Die wichtigsten Infos zu Aktivitäten vom 15.02. bis zum 22.02.

Die Dämmerung: Die Feuerprobe ist diese Woche der Strike:

See der Schatten , in der Europäischen Todeszone Eure Aufgabe ist es, die Wasserversorgung von der Bedrohung zu befreien, um so sauberes Wasser für die Bevölkerung zu sichern. Zudem ist es diese Woche die letzte Gelegenheit, eure Aszendenten-Bruchstücke aufzufüllen. Der Strike ist schnell und relativ leicht abzuschließen, auch im Spitzenreiter-Modus.

, in der Europäischen Todeszone Diese Dämmerungswaffen gibt es aktuell: Der Hitzkopf, Arkus-Raketenwerfer (Meister) Uneinigkeit-SR4, Kinetik-Scout-Gewehr (Meister)

Playlist-Strikes haben diese Modifikatoren: Solar-Versengen Grenadier Geerdet Der Modifikator fürs Versengen begleitet euch die ganze Woche, die anderen ändern sich täglich.

Weekly-Bonus in dieser Woche: Verdiene die ganze Woche Bonus-Rangpunkte in Schmelztiegel Aktivitäten.



Das passiert im Raid “Gläserne Kammer“:

In der Gläsernen Kammer erwartet euch die Raid-Herausforderung “Wart’s ab…”. Hier dürft ihr während des Encounters die Wyvern erst töten, wenn diese starten sich am Konflux zu opfern. Heikel, denn gelingt das Opfer, müsst ihr von vorne beginnen.

Als Belohnung wartet im Challenge-Mode die Zeitverirrte Waffe „Vision der Konfluenz“. Das Scout-Gewehr kommt dann garantiert mit 2 Perks pro Slot.

Die Rüstungsfokussierung im Raid ist diese Woche: Disziplin

Schmelztiegel – Das sind die PvP-Playlisten:

Privatmatch

Rumble

Kontrolle

Eliminierung

Ruhm-Überleben

Ruhm-Überleben: Freelance

Dynamik Control

Eisenbanner

Aszendenten-Herausforderung:

Petra Venj erträgt zum letzten Mal in dieser Season 15 die 2. Fluchwoche. Besucht sie doch mal in der Träumenden Stadt bei Rheasilvia. Von Ihr bekommt Ihr eine Mission mit Mächtiger Belohnung. Meistert zudem die 1. Aszendenten-Herausforderung.

Quellen für Spitzen-Loot in Season 15 von Destiny 2

Das ist das neue Max-Level: In der Saison der Verlorenen liegt das maximale Powerlevel eurer Ausrüstung auf 1.330. Damit ist das Powerlevel nur um +10 im Vergleich zur vorherigen Season 14 gestiegen.

Ihr seid also nicht mit den lästigen Leveln beschäftigt, sondern könnt euch sofort ins Endgame stürzen.

Dieser Spitzen-Loot (Pinnacle Gear) bringt euch über 1.320:

Erreicht in der Dämmerung: Feuerprobe mindestens 100.000 Punkte (+2)

Omen-Mission “Falkenmond” (+2)

Dungeon “Sog der Habsucht” (+2)

Vorzeichen-Mission “Glykon” (+2)

Raid die “Gläserne Kammer” (+2)

Imperiums-Jagd: Der Technokrat (+2)

“Mutproben der Ewigkeit”: Erreicht mindestens 250.000 Punkte oder mehr (+2)

Im Zersplitterten Reich, 4 Champions besiegen (+1) Hier gibt es eine tägliche Rotation der einzelnen Gebiete.

Simulation: Exo-Herausforderung (+2)

Absolviert 3 Gambit-Matches (+1)

Absolviert 3 Schmelztiegel-Matches (+1)

Schließt 3 Strikes mit passendem Fokus ab (+1)

Hawthornes Clan-Aufgabe (+1)

Eisenbanner (4x +2)

Glanzstaub-Highlights im Everversum

Nicht vergessen: Denkt daran, euer Glanzstaub-Geschenk auch diese Woche im Everversum abzuholen. Zudem könnt ihr bei Tess dann auch gleich neue Cosmetics gegen Glanzstaub shoppen. Zum Beispiel die exotische „Wheelie-Hülle“ für euren Geist.

Dieser Helm für euren Geist entspricht den Vorschriften der Sparrow-Verkehrssicherheit.

Das bekommt ihr diese Woche sonst noch für Glanzstaub bei Tess:

Exotischer Sparrow “Schlammbedecktes Monster”

Exotischer Sparrow “Sternenteufel Renner”

Das exotische Schiff “Obsidian Flügel”

Das exotische Schiff “VG-17 Fliegende Festung”

Exotische Geste “Wirbelndes Jonglieren”

Legendäre Geste “Robotertanz”

Legendäre Geste “Ultra cooler Tanz”

Legendäre Geist-Projektion “Bungie Projektion”

Shader “Jacarini”, „Sicherheit geht vor“, „Chalcos Pracht“ und „Blutiger Zahn“

Wie ist eure Meinung? Hätte Bungie das Finale der Season 15 schon früher bringen sollen? Was denkt ihr, wird mit dem Wurm von Savathun passieren? Kann er die Prozedur überleben und vor allem was passiert danach mit ihm? Schreibt uns eure Gedanken dazu in die Kommentare.