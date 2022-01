Destiny 2 poliert den Waffenhändler auf – Waffenmeister-Materialien und Mod-Komponenten sterben

Das neue TWaB von Destiny 2 wurde veröffentlicht und damit auch neue Informationen zu Witch Queen. Es geht endlich den blauen Engrammen und den lästigsten Materialien an den Kragen. Was sich ändern wird, erfahrt ihr hier auf MeinMMO.

Was wurde bekannt gegeben? Das neue This Week at Bungie (kurz TWaB) wurde wie gewohnt am Donnerstag veröffentlicht. Darin gab der Entwickler viele neue Informationen zu den Änderungen preis, die mit Witch Queen auf die Spieler zukommen werden. Unter anderem offenbarte Bungie, wie sie mit den lästigen blauen Engrammen weitermachen, die dafür berüchtigt sind, den Postmaster zu verstopfen.

Ebenfalls wurde angekündigt, dass mit “Die Hexenkönigin” auch die Mod-Komponenten und auch Waffenmeister-Materialien keine Rolle mehr spielen. Wir nennen euch alle Einzelheiten dazu.

Blaue Engramme werden angepasst

Was ist das Problem der Engramme? Viele Spieler klagen darüber, dass ihre Tresore und die Poststelle von Blauen Engrammen überannt werden. Diese lästigen Dinger bieten nur gute Ausrüstung für Neueinsteiger. Für Spieler mit hohem Powerlevel sind sie nicht mehr vom Nutzen.

Jeder Spieler ist also dazu gezwungen nach ein paar Runden Schmelztiegel oder Strikes sich in den Turm zu begeben, um auszumisten. Wird das nicht gemacht, werden vielleicht legendäre Engramme vernichtet, die keinen Platz mehr im Postmaster hatten.

Wie will Bungie das angehen? Bungie möchte dafür sorgen, dass in Witch Queen keine blauen Engramme mehr in Aktivitäten droppen, wie im Schmelztiegel oder dem Gambit, wenn das Soft Cap erreicht wurde.

Habt ihr das Soft Cap von 1500 Power überschritten, werdet ihr eine höhere Wahrscheinlichkeit besitzen legendäre Engramme aus den Aktivitäten zu ziehen oder legendäre Bruchstücke zu erhalten.

Beachtet hierbei, dass die blauen Plagegeister dennoch aus Kisten und Gegnern fallen gelassen werden können.

Waffenmeister-Materialien und Mod-Komponente werden verbannt

Was wird geändert? In Witch Queen wird Banshee-44 komplett ummodelliert. Dabei wird er genau so ein Rangsystem erhalten wie Zavala und Co. Die Waffenmeister-Materialien und Mod-Komponenten werden dadurch vernichtet.

Ihr levelt also euren Ruf bei ihm nur noch durch das Vernichten von legendärer und exotischer Ausrüstung. Darüber hinaus wird Banshee-44 und Ada-1 endlich mehr Mods zum Verkauf anbieten.

Diese werden von zwei auf vier Exemplaren erhöht. Die könnt ihr mit schlappen 10.000 Glimmer dann an den jeweiligen Verkäufern erwerben und damit bald auch schneller an die in der Sammlung noch fehlenden Mods kommen.

Was sollte ich nun tun? Bungie fordert die Hüter auf, alle ihre Materialien einzulösen, bevor Witch Queen an den Start geht. Spieler, die in der Zeit eine prächtige Sammlung auf die Beine gestellt haben, ziehen jetzt den kürzeren, den das Einlösen bei den Händlern dauert meist Äonen.

Trotz gebrochener Finger nach dem Einlösen sind das gute Neuigkeiten, die ein bisschen frischen Wind bringt. Nutzt also die Zeit noch und setzt alle Materialien bis zum 22. Februar ein. Damit könnt ihr euch noch ein gutes Polster an Legendären Bruchstücken anlegen.

Was haltet ihr davon, dass Bungie die altbekannten Systeme von Banshee und den Engrammen ändert? Findet ihr es gut oder möchtet ihr das alte System? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!