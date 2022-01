Destiny 2-Spieler sind genervt von blauen Engrammen – Sie verstopfen die Post und sind nutzlos

Blaue Engramme sind nicht neu in Destiny 2, doch sie werden inzwischen zu einem immer größeren Fluch für die Spieler. Vor allem, wenn die Levelphase vorbei ist, sind sie einfach nur nutzlos und das Zerlegen kostet Unmengen an Zeit.

Grundsätzlich ist in der Levelphase jeder Spieler froh, wenn ihm ein blaues Item mit höherem Powerlevel droppt. In Destiny 2 gibt es zu Beginn verschiedene Lootlevel bei Engrammen, welche die Spieler wirklich voranbringen.

Der erste Loot sind weiße Engramme.

Levelt man weiter, bekommt man erst grüne und steigert sich darüber zu blauen Engrammen.

Ist das geschafft, sind die begehrtesten Items nur noch legendäre lila und exotische gelbe Engramme.

Doch je länger man Destiny 2 spielt, desto mehr beginnt man vor allem die blauen Engramme wirklich zu hassen, weil sie immer nutzloser werden.

Blaue Engramme sind nicht nutzlos, aber irgendwann nervig: Anfangs findet man sich noch mit den blauen Drops neben den legendären und exotischen Engrammen ab. Immerhin geben sie beim Zerlegen Waffenmeister-Materialien und etwas Glimmer. Danach hat man eine Weile tatsächlich noch genug Bedarf. Doch irgendwann empfinden viele Spieler die Engramme nur noch als eine nervige und zeitraubende Last.

Blaue Engramme werden für Destiny-2-Veteranen wirklich nur dann relevant, wenn ein neues DLC, wie „Die Hexenkönigin“, einen großen Sprung im Powerlevel macht.

Der „Blues“ sorgt für volle Poststellen und den Verlust wertvoller Items

Blaue Engramme bekommen die Spieler in Destiny 2 auch nach der Levelphase noch überall. Sie droppen beispielsweise bei öffentlichen Events, aus Open-World-Kisten und während Playlist-Aktivitäten.

Wer längere Aktivitäten spielt, wie Raids oder Spitzenreiter-Dämmerungen, hat in kürzester Zeit ein volles Inventar und kurz darauf eine übervolle Poststelle. Der Großteil davon sind blaue Engramme. Alles was nicht aufgesammelt wird, bekommen die Spieler an ihre Poststelle geschickt. Dadurch verlieren sie schnell den Blick dafür, wie viel sich wirklich bereits angesammelt hat.

Eine Stunde Playlist-Strikes und schon ist die Post voll von blauen Items.

Beim Anbruch schneit es zusätzliche Engramme: Gerade jetzt zum Anbruch-Event ist das Problem mit blauen Engrammen noch negativer aufgefallen. Wer eifrig gebacken hat und alle Plätzchen auslieferte, wurde von den glücklichen NPCs zum Dank mit blauen Engrammen regelrecht überhäuft.

Der Spieler und YouTuber Hynra zeigte auf seinem Kanal, was ihm genau 100 „Heiße Kreuzfeuer Semmeln“, die Anbruch-Plätzchen für Ada-1, an blauem Loot einbrachten.

Das kostet die Spieler Nerven und wertvolle Items: Wer nur einmal nicht aufpasst und regelmäßig seine Poststelle leert, verliert vielleicht sehr wertvolle Items, die noch auf der Post lagern. Nur ein blaues Engramm zu viel und es kann passieren, dass es einen Stapel mit bis zu 10 der wertvollen Aszendenten-Bruchstücke aus der Poststelle „schubbst“.

Sowas ist dann richtig ärgerlich, denn gerade diese Materialien haben sich die Spieler hart und mit entsprechendem Zeitaufwand erfarmt. Kein Wunder, dass man davon irgendwann den „Blues“ bekommt.

Die Lagerslots sind knapp und begrenzt: Die Spieler selbst können dagegen derzeit auch nicht viel machen. Wer bereits 10 Aszendenten-Bruchstücke und 50 Verbesserungsprismen im Inventar hat, muss die Post für alle weiteren als “Ablage“ nutzen. Es würde nichts bringen beispielweise die Aszendenten-Bruchstücke gleich aus der Post in den Tresor zu packen, denn Bungie erlaubt es ihnen nicht sie dort zu lagern. Sie müssen das Risiko eingehen.

Das Zerlegen kostet viel Zeit und unnötige Wege: Natürlich dauert das Zerlegen eines blauen Engramms nur einen kurzen Moment und vielleicht einen Flug zum Turm. Aber aus vielen kurzen Momenten wird auch irgendwann in Summe ein entsprechend großer zeitlicher Aufwand.

Außerdem ist man als Spieler permanent gezwungen sein Inventar sauber zu halten und das vor allem auch während Aktivitäten. Macht man das nicht, riskiert man vielleicht, dass doch zu viele blaue Items zur Post geschickt werden, die man vielleicht aus Versehen nicht aufgesammelt hat.

Für langjährige Spieler sind die blauen Engramme daher nur noch nutzlos, unnötig und ein lästiger Zwang. Ihr Bedarf an Waffenmeister-Materialien ist oft mehr als gedeckt und sie sehnen sich nach einer besseren Lösung.

Wünscht ihr euch auch eine bessere Lösung für blaue Engramme?

Spieler wünschen sich für „Blues“ eine Quality-of-Life Anpassung

Ist das nun fair oder belastend? Die blauen Engramme sind im Grunde „Trash-Loot“. Destiny 2 will zwar fair sein, indem es seinen Spielern jeden Loot zukommen lässt, doch die sind nicht zufrieden damit. Die Spieler wünschen sich schon länger, dass Bungie sich für ihren „Blues“ mit der frustrierend hohen Menge an blauen Engrammen etwas einfallen lässt.

Diese fünf Lösungen wären in Destiny 2 möglicherweise umsetzbar und könnten helfen, die Situation für die Spieler in Zukunft zu verbessern:

Lösung 1: Bungie implementiert in Destiny 2 eine manuell, aktivierbare Option, um blaue Engramme automatisch zu zerlegen. Das so etwas möglich ist weiß man aus Destiny 1, wo Spieler grüne Engramme schon so zerlegen haben.

Bungie implementiert in Destiny 2 eine manuell, aktivierbare Option, um blaue Engramme automatisch zu zerlegen. Das so etwas möglich ist weiß man aus Destiny 1, wo Spieler grüne Engramme schon so zerlegen haben. Lösung 2: Blaue Engramme werden nicht mehr automatisch an die Post geschickt. Was nicht vom Spieler aufgesammelt wird, bleibt liegen. Beim Aufsammeln von Glimmer funktioniert dies bereits in ähnlicher Art und Weise.

Blaue Engramme werden nicht mehr automatisch an die Post geschickt. Was nicht vom Spieler aufgesammelt wird, bleibt liegen. Beim Aufsammeln von Glimmer funktioniert dies bereits in ähnlicher Art und Weise. Lösung 3: Bungie gibt Destiny 2 einen „Kill-Knopf“ für blaue Engramme. Diesen Lösungsansatz hat Outriders bereits vorgemacht. Der Shooter nutzt ein „Artikelmarkierungssystem“. Das erlaubt es den Spielern mehrere Artikel gleichzeitig in großen Mengen zu bearbeiten und auch Items einer bestimmten Stufe zu markieren, um sie dann schnell recyceln zu können.

Bungie gibt Destiny 2 einen „Kill-Knopf“ für blaue Engramme. Diesen Lösungsansatz hat Outriders bereits vorgemacht. Der Shooter nutzt ein „Artikelmarkierungssystem“. Das erlaubt es den Spielern mehrere Artikel gleichzeitig in großen Mengen zu bearbeiten und auch Items einer bestimmten Stufe zu markieren, um sie dann schnell recyceln zu können. Lösung 4: Bungie sorgt dafür, dass allen Spielern, die bereits das Softcap in der Season erreicht haben, einfach keine blauen Engramme mehr droppen.

Bungie sorgt dafür, dass allen Spielern, die bereits das Softcap in der Season erreicht haben, einfach keine blauen Engramme mehr droppen. Lösung 5: Destiny 2 verabschiedet sich vollständig von blauen Engrammen, sodass jeder Drop im Spiel ein legendäres lilanes Engramm ist. Legendäre Quellen, auch für neue Spieler, die noch leveln, gibt es schließlich in ausreichender Menge.

Community-Power soll Bungie motivieren, aktiv zu werden: Der jüngste Aufruf von Paul Tassi via forbes.com diesbezüglich hat jetzt erneut den Fokus auf das blaue Thema gelenkt.

Er findet, der schlimmste Feind eines Destiny-2-Spielers ist schon lange nicht mehr Savathun, sondern die Unmengen an blauem Loot: „Auch wenn der Abbau ungefähr zwei Sekunden dauert, gehe ich davon aus, dass ich insgesamt mehrere Tage meines Lebens in Destiny 2 damit verbracht habe, Blues zu demontieren, da sie so verbreitet und nutzlos sind.[…]“

Sein enthusiastischer Aufruf an jeden in der Destiny-2-Community lautet daher:

Mein Krieg gegen die „Blues“ geht weiter. Bitte schließe dich mir in diesem Kampf an. Gemeinsam können wir das Blau besiegen. Paul Tassi via forbes.com

Wie seht ihr die Sache? Habt ihr auch den „Blues“ und findet Bungie muss sich für diese Lootkategorie etwas einfallen lassen? Denkt ihr, wenn die Community oft genug darauf hinweist, wird Bungie tatsächlich etwas daran ändern? Welche der fünf Lösungen wäre euer persönlicher Favorit? Oder habt ihr vielleicht sogar eine noch bessere Idee?