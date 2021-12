Destiny 2, ein angeblich „totes Spiel“, ist seit 3 Jahren ein Bestseller auf Steam

In den letzten Jahren und Monaten wurde Destiny 2 oft hart kritisiert. Und doch ist das „tote Spiel“, das “keiner mehr zockt”, seit drei Jahren stabil in den Bestseller-Charts auf Steam und sichert sich damit Platinstatus.

Destiny 2 wurde in den vergangenen Monaten mehr als einmal das Ende vorausgesagt. Der Content-Vault entfernt bezahlte Inhalte und Bungie recycelt nur noch. Die Dungeon sind in Zukunft kostenpflichtig und auch der Seasonpass und die Timegate-Storyinhalte bieten den Spielern angeblich keinen Anreiz mehr dieses Spiel überhaupt noch zu zocken.

Auch auf MeinMMO finden sich hierzu eine Menge negative Kommentare. Die Spieler lassen ihrem Unmut freien Lauf. Der Content-Vault war beispielsweise auch für Marc ein Grund, mit Destiny 2 aufzuhören und sich lieber, wenn auch schlechteren Games zuzuwenden.

„Grund mehr, warum ich damit aufgehört habe… Gibt in meinen Augen leider nichts Vergleichbares, aber gibt genug andere Spiele, wo ich mich nicht so sehr vera**** fühle.“ schreibt Marc dazu auf MeinMMO.

Auch MeinMMO-Leser Malo zockt nicht mehr: „Ich spiel zwar schon lange kein Destiny mehr, ist mir einfach zu monoton geworden und man hat mich dann auch mit inhaltslosen 30€ DLCs damals sehr abgeschreckt […]“

In “Die Hexenkönigin” erwartet die Spieler ein düsterer Sumpf aus Intrigen und List.

Destiny 2 sollte eigentlich schon tot sein: Viele Spieler teilten im vergangenen Jahr ähnliche Meinungen auf MeinMMO in den Kommentaren mit. Auch die letzten Erweiterungen, wie das „30 Jahre Bungie“-Paket oder das nächste große DLC im Februar 2022 „Die Hexenkönigin“ wären, wenn man nur nach den Kommentaren geht, keine Inhalte, bei denen die Spieler der Meinung sind, dass es sich lohnen würde, dafür weiterhin Geld auszugeben.

Und doch befindet sich Destiny 2 stabil in den Steam-Beststeller-Charts als eines der meistverkauften Games. In der aktuellen Veröffentlichung „DIE BESTEN DES JAHRES 2021“ gibt Steam einen Rückblick auf die Topseller und meistgespielten Spiele. Hier gehört Destiny 2 auch weiterhin zu den besten Games und das recht stabil seit inzwischen drei Jahren.

Wir möchten auch Destiny 2 besonders hervorheben, das seit seiner Steam-Veröffentlichung 2019 das dritte Jahr in Folge die Platin-Kategorie erreicht hat.“ via steampowered.com

Steigende Spielerzahlen auf Steam: Zu jeder neuen Season, die eigentlich kaum noch jemand spielen will, steigen die Spielerzahlen teilweise sogar an. Die saisonalen Inhalte und der Seasonpass von Destiny 2 sind anscheinend doch nicht so unbeliebt, wie einem das manch einer glauben lassen möchte. Auch das Jubiläum, das als kostenpflichtige Erweiterung kam, lockte die Spieler erneut zum Action-MMO, wenn auch nicht ganz so viele.

Die Steam-Statistik spricht für Destiny 2:

154,358 Spieler zockten im Peak das „30 Jahre Bungie“-Jubiläum im Dezember 2021.

177.734 spielten im Spitzenwert die neue Saison der Verlorenen zum Start im August 2021.

157.679 gleichzeitige Spieler waren zum Start der Saison des Spleißers im Mai 2021 online.

132.225 Hüter hatte die Saison der Auserwählten im Februar 2021 als Höchstwert zum Start.

via steamcharts / Dezember 2021

Seit drei Jahren sind die Zahlen im Durchschnitt recht konstant und nehmen auch nicht so schnell ab, sodass ein kurzfristiges Hoch ausgeschlossen ist. Die Daten deuten auch darauf hin, dass jede der letzten, regulären Staffeln in diesem Jahr stärker begonnen hat als die vorherige. Ein Schneeball-Effekt der zeigt, dass es Destiny 2 also auch weiterhin hervorragend geht.

Trotz Content-Dürre noch in der Steam-Top 20: Als Bungie ankündigte „Die Hexenkönigin“ zu verschieben, hatte das natürlich auch Auswirkungen auf die Gesamt-Statistik. Während Destiny 2 im August noch in der Top 10 auf Platz 9 landete, ist es inzwischen in der Top 20 auf Platz 15 abgerutscht. Doch auch damit ist es noch sehr solide eines der meistgezockten Titel auf Steam.

Destiny 2 genießt das Vertrauen der Spieler: Im Februar 2022 erwartet Destiny 2 erneut einen Spieleransturm und damit auch wieder einen Anstieg der Spielerzahlen.

Bereits zum Start der PreOrder-Phase im August 2021 auf Steam katapultierte das an die 100 Euro teure DLC von „Die Hexenkönigin“ Destiny 2 an die Spitze der Steam-Verkaufscharts. (via GameStar). Platz 10 belegte zudem die Legendary Edition des DLC. Damit genießt das Action-MMO seit nunmehr 4 Jahren das Vertrauen der Spieler, sodass sie nicht lange warten und gleich vorbestellen.

Was macht Destiny 2 so interessant?

Die Inhalte von Destiny 2 sind seit 2019 Free-to-Play, was den Einstieg sehr leicht macht.

Neben den neuen Inhalten bringt Destiny 2 auch seine beliebten Klassiker zurück, wie den Kultraid „Gläserne Kammer“. Auch in Zukunft werden regelmäßige Raids und Dungeons die wiederholbaren Spielinhalte und Season-Quests für die Spieler erweitern.

Destiny 2 bietet den Spielern eine dynamische Story, die locker mit einer beliebten TV-Show mithalten kann. Es ist jetzt mehr ein „Shooter-Adventure“ als ein reines Ballerspiel.

Und dank Crossplay können Hüter plattformübergreifend das Universum retten.

Was denkt ihr? Warum ist Destiny 2 immer noch so erfolgreich, obwohl es niemand mehr zockt? Genießt das Action-MMO auch bei euch einen Vertrauensvorschuss für “Die Hexenkönigin”? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.