Destiny 2 nerft viel zu starken Hammer zum 3. Mal – Hüter killen Bosse noch immer mit ein paar Schlägen

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Habt ihr diesen Wurfhammer-Build schon selbst ausprobiert? Was denkt ihr warum Bungie dieses Exotic einfach nicht bändigen kann? Ist hier etwa auch ein “Wurmexorzismus” notwendig? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

Plant Bungie eine weitere Deaktivierung des Exotics? Aktuell ist nicht bekannt, ob ein weiterer Nerf für das Exotic und den Nahkampf des Titanen geplant ist. Bungie war über die Feiertage auch nur wenig aktiv. Möglich, dass die Hüter also erst im neuen Jahr eine Aussage und mögliche Anpassung erwartet. So lange können Titanen den Build noch spielen und ausprobieren, wie albern es ist, Bosse in Destiny 2 mit einem kleinen Hammer zu killen.

Vor allem diese Kombi macht das Buff-Stapeln so einfach: Seit der Trennung von aufgeladenem und ungeladenem Nahkampfangriff können die Hüter ihre Nahkampfeinstellungen auf separate Tasten legen. So kann der Wurfhammer aus nächster Nähe geworfen und direkt wieder eingesammelt werden. Das stapelt den Buff für „Tosende Flammen“ und „Wurmgottberührung“.

