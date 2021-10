Destiny 2 zeigt wohl aus Versehen das neue Powercap für Witch Queen

Destiny 2 passt jede Season das Powerlevel neu an, damit Spieler den Ansporn haben, sich für höhere Aktivitäten wie einen neuen Raid oder Dungeons vorzubereiten. Ein zufälliger Fund gibt nun Aufschluss darüber, welches Power-Level euch in Witch Queen erwarten könnte. Wir von MeinMMO zeigen euch, was dran ist.

Was ist das Powerlevel? Das Powerlevel ist euer Level, welches sich durch die Stärke eurer Waffen und Rüstungen messen lässt. Besitzt ihr also ein komplettes Set aus Waffen und Rüstungen mit einem Powerlevel von 1320, wird euer Hüter als Gesamtwert von 1320 besitzen.

Infundiert oder legt ihr ein anderes Ausrüstungsteil an, welches einen niedrigeren oder höheren Wert hat, variiert eure Gesamtwertung ins Positive oder Negative. Desto höher euer Level, desto mehr Schaden könnt ihr austeilen und desto weniger Schaden erleidet ihr.

Masken leaken mögliches Powercap für Witch Queen

Möglicherweise ist euch das auch aufgefallen: Schaut ihr genau hin, erkennt ihr, dass auf der neuen Maskenball-Kappe vom Festival der Verlorenen ist ein anderes Powerlimit deklariert, als auf allen anderen bekannten Rüstungen, die es zu erspielen gibt.

Zufall oder aus Versehen?

Dieses Powercap ist auf 1710 gesetzt und zeigt wie hoch Destiny 2 bei der neuen Erweiterung „The Witch Queen“ gehen könnte. Dabei handelt es sich hierbei nur um Vermutungen, Bungie könnte das jederzeit verwerfen oder umschreiben.

Was ist daran so besonders? Nimmt man das neue mögliche Powercap unter die Lupe, wird auch klar, dass euch hartes Grinding erwartet. Ob euch Bungie durch die neue Story Zugang zu einer höheren Rüstung gewährt, ist unbekannt.

Wahrscheinlicher erscheint jedoch der Gedanke, dass ihr durch die neuen Quests neue Ausrüstung ergattern werdet, die euch zumindest in die Nähe des Powercaps bringen könnten.

Wie war es in Shadowkeep und Beyond Light? Beim Übergang zum neuen großen DLC von Destiny 2, gab es auch eine Differenz zwischen beiden Powerwerten. In der letzten Season von Shadowkeep lag die Grenze der Werte bei 1060 und der neue Wert, welcher in „Beyond Light“ Einzug erhielt, lag bei 1260.

Die saisonale Powergrenze der aktuellen Season beläuft sich auf 1330, die mit dem neuen Powerlimit von 1710 abgelöst werden könnten.

Jeder Hüter, der Destiny 2 zockt, weiß, wie nervig der Grind für einzelne Powerwerte sein kann. Spieler gehen deshalb schon lange mit Bungie ins Gericht (via Bungie.net). Dennoch sollten wir nicht vorschnell urteilen. Nur die Zeit wird zeigen, was sich bewahrheiten wird und was nicht.

Was haltet ihr von dieser Entdeckung? Seid ihr auch darauf gestoßen? Wenn ja, was waren eure Gedanken dabei? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!