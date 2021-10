Destiny 2: Server Down für Hotfix 3.3.1.1 – Alle Patch Notes und Infos

In Destiny 2 kommt heute, am 21. Oktober, ein neues Update auf PS4, PS5, der Xbox One, Xbox Series X, auf dem PC sowie auf Google Stadia. Der Hotfix 3.3.1.1 könnte einige Probleme lösen, die im Laufe der letzten Woche aufgetreten sind. Die wichtigsten Zeiten und Infos bekommt ihr hier auf MeinMMO.

Das müsst ihr heute wissen: Bungie hat für den heutigen Donnerstag, den 21. Oktober, einen Hotfix angekündigt. Zwei bekannte Fehler sind aufgetreten, in denen Exos wieder ihr Unwesen getrieben haben. Telesto und Raijus Harnisch sorgten vergangene Woche für Tumult und wurden kurzerhand von Bungie deaktiviert. Ob sie nun repariert werden?

Damit ihr heute genau wisst, wann ihr zocken könnt und was sich alles im Spiel ändert, begleitet euch MeinMMO durch Hotfix 3.3.1.1 und aktualisiert diesen Artikel stets mit frischen Infos.

Wartung am 21.10. – Alle Zeiten und Server-Down

Diese Zeiten sind heute wichtig:

Um 18:00 Uhr deutscher Zeit starten die Wartungsarbeiten auf allen Plattformen.

Ab 18:45 Uhr sind die Server dann offline. Ihr werdet aus allen Aktivitäten gekickt und die Downtime fängt an.

Voraussichtlich gegen 19:00 Uhr sind die Server wieder online und der Hotfix 3.3.1.3 rollt weltweit aus

Habt ihr das Update heruntergeladen (und kopiert), könnt ihr wieder Destiny 2 spielen.

Um 20:00 Uhr sollen die Wartungsarbeiten planmäßig enden.

Wichtig ist: Auch wenn ihr das Update geladen habt, kann es bis zum Ende der Wartungsarbeiten gegen 20:00 Uhr zu Verbindungsproblemen kommen. Ihr müsst eventuell mit Warteschlangen beim Login rechnen. Bedenkt außerdem, dass Drittanbieter-Anwendungen und auch die offizielle Gefährten-App nicht korrekt erreichbar sind.

Telesto – Die bekannteste Waffe, die schon so viele Bugs hervorgerufen hat

Das ändert sich mit Hotfix 3.3.1.1 in Season 15

Das bringt der Hotfix heute: Das ist noch ungewiss, weder in ihrem Destiny 2 Status-Account noch auf ihrer Internetseite gaben sie eine kleine Vorschau zu den Änderungen und Fixes.

Bleibt gespannt, wir werden, falls weitere Informationen bekannt werden, diese hier ergänzen.

Patch Notes für Hotfix 3.3.1.1 in Destiny 2

Was steckt in den Patch Notes? Die umfassende Liste aller Änderungen aus Hotfix 3.3.1.3 veröffentlicht Bungie in Form von Patch Notes.

Traditionell erscheinen die Infos zusammen mit dem Update selbst. Wenn die Patch Notes vorhanden sind, verlinken wir euch alle Informationen diesbezüglich.

Wie läuft das Halloween bislang für euch? Habt ihr schon alle Masken sammeln können? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.