Schon länger gibt es in Destiny 2 Materialien und Items, die einige Spieler in ihren Inventaren zu Tausenden stapeln, kaum mehr loswerden und am liebsten gleich abschaffen würden. Jetzt hat der Community-Manager dazu neue Infos veröffentlicht und das macht Hoffnung auf noch mehr Platz im Inventar.

In der Vergangenheit hat Bungie bereits das veraltete Token-System bei den wichtigsten NPC-Händlern abgeschafft. Statt Tokens von Hand wegklicken zu müssen, leveln die Spieler jetzt automatisch. Die „Klickerei“ war damit Vergangenheit. Und so wie es aussieht erwartet Banshee-44, den Waffenmeister, nun ein ähnliches Rework.

Der Community Manager hat dazu auf Twitter eine Vorab-Ankündigung gemacht und mitgeteilt, dass man am Donnerstag im „This Week at Bungie“-Blog nicht nur den Starttermin des neuen Raids bekannt geben will.

Es wird sehr wahrscheinlich auch eine Änderung am System bei Banshee-44 geben, sodass ihr vor Witch Queen all eure Waffenmeistermaterialien loswerdet.

Auch bei den nervigen blauen Items/ Engrammen stehen ebenfalls Änderungen an.

Ein Bild des Inventars von “All The Players” (via Twitter).

Die Problematik spaltet die Community: Einige Destiny-2-Spieler werden jetzt vermutlich mit den Achseln zucken und diese Ankündigung als keine weltbewegende Verbesserung ansehen.

Nutzt man den Farmmodus im Destiny Item Manager (DIM), sind blaue Items kein Problem. Und wer regelmäßig seine Materialien bei Banshee-44 abgibt, hat auch kein überfülltes Inventar.

Dass damit nicht alle Spieler ein Problem haben, hat sich auch in den Kommentaren des MeinMMO-Artikels zu diesem Thema gezeigt:

Destiny 2-Spieler sind genervt von blauen Engrammen – Sie verstopfen die Post und sind nutzlos

Für langjährige Spieler sieht die Situation anders aus: Destiny-2-Veteranen leben seit Jahren am Tresorlimit und stapeln nicht nur exzellente GodRolls und exotische Rüstungen mit Top-Werten im Tresor.

Bei ihnen türmen sich sowohl Waffenmeistermaterialien als auch Mod-Komponenten plus eine Menge anderer Dinge. Wer im Endgame steht, spielt meist alle drei Charaktere und hat dann unvermeidlich irgendwann ein riesiges Platzproblem.

Der YouTuber und Destiny-2-Content-Creator KackisHD hat sich erst kürzlich dazu auf Twitter geäußert:

Es überwältigt mich buchstäblich, dass jedes Mal, wenn ich den Tresorraum erwähne, eine Menge Leute sagen: “Nun, MEIN Tresor ist nicht voll, also warum sollten wir das Spiel verbessern?” schreibt KackisHD auf Twitter

Die Tresorwand auf dem Turm. Dort lagern die Items aller Destiny-2-Spieler.

Das sagt die Community: Dass Bungie diese Problematik nun anspricht, lässt die Spieler endlich auf eine echte Verbesserung hoffen. Vor allem, weil ihrer Meinung nach in Destiny 2 das Rework des Materialmanagements und die Quality-of-Life Änderungen bei blauen Items längst überfällig sind.

Wann soll die Änderungen ins Spiel kommen? Ihr werdet wahrscheinlich bis zum Ende der Season 15 Zeit bekommen, um eure Materialien bei Banshee-44 abzugeben. Zum Start von Witch Queen, am 22. Februar 2022, wird dann das neue System kommen. Einige Spieler finden es daher auch gut, dass Bungie diese Ankündigung bereits jetzt gemacht hat.

Ich habe mehr als 80.000 [Waffenmeister-Materialien], jedes Mal, wenn ich eine Waffe lösche, bekommen ich mehr zurück. Ich bin froh, dass wir einen Monat Zeit haben, um sie loszuwerden kommentiert Jason auf Twitter unter der Ankündigung von Bungie

Wie ist eure Meinung zur Ankündigung? Erwartet uns hier eine weitere positive Quality-of-Life Änderung für Destiny 2? Oder findet ihr, das ist eine Anpassung, die Bungie sich auch hätte sparen können zugunsten anderer Veränderungen? Wenn ihr der Entwickler von Destiny 2 wärt, was würdet ihr für die Spieler von Destiny 2 als Erstes ändern?