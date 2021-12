Weihnachten ist in Destiny 2 die Zeit der Dankbarkeit und der Geschenke. Mit dem Anbruch-Event kommende Woche könnt ihr euch mit frischen Keks-Lieferungen bei den NPCs bedanken und dabei Glanzstaub-Geschenke sowie winterliche Items erspielen. Neu ist allerdings, dass es auch die Zeit ist, in der Eva Levante ultimativ böse Wünsche erfüllt.

Wenn man sich in Destiny 2 etwas wünscht, kann das tatsächlich in Erfüllung gehen. Bungie war in der letzten Zeit oft für eine Überraschung gut. Xur sollte wieder wichtiger werden? Jetzt ist er euer neuer Quizshow-Master mit den lustigen Sprüchen. Du vermisst das geheimnisvolle, interstellare Sternenpferd aus der Season des Vagabunden? Seit Anfang Dezember könnt ihr das durchsichtige Weltraum-Pferd in der neuesten 6-Spieler-Aktivität besuchen und euch von seinem Wiehern akustisch begleiten lassen.

Was würdet ihr euch von Bungie wünschen? In den vergangenen Monaten befragte Bungie die Destiny-2-Community, welchen persönlichen Anbruch-Wunsch sie an Eva Levante richten würden, wenn sie einen Wunsch frei hätten. Die Resonanz darauf war riesig und die Ideen unter dem Twitter-Tweet echte Herzenswünsche der Spieler (via Twitter).

Auf dem Wunschzettel von YouTuber Kackis-HD stand die Rückkehr der Waffen aus der Schwarzen-Waffenkammer.

Moira-DTM wünschte sich eine Möglichkeit das Aussehen seines Hüters nachträglich anpassen zu können.

Der Spieler D1 Alpha-Vet hatte gleich drei Wünsche auf einmal. Rückkehr der Sparrow Racing League, Eisenbanner-Ornamente aus Season 3 und Prüfungen der Neun Rüstungsornamente für den Prophezeiungs-Dungeon.

Zu guter Letzt schrieb der Spieler HNT-3R an Eva: „Gib mir schon das verdammte „Tobey Maguire Tanz-Emote“

Und gewonnen hat: Der ultimativ-böseste Tanz-Move ever. Inzwischen haben die Hüter in Destiny 2 das Emote „Ultra-cooler-Tanz“ im Spiel entdeckt und spätestens da wurde klar, welchen Weihnachtswunsch Eva der Community erfüllt hat.

Das ist das neue Destiny-2-Emote „Ultra-cooler-Tanz".

Woher stammt das neue Emote? Dieser Kult-Tanz stammt aus dem Hollywood-Debüt zu Spiderman 3 aus dem Jahr 2007. Dort tanzt der vom Venom-Symbionten besessen und dadurch zum Egoisten mutierte Spiderman (alias Tobey Maguire) zum Song „People Get Up an Drive your Funky Soul“, Remix von einem James-Brown-Song.

Der Tanz ist bis heute ein beliebtes Meme, das eine Generation von Spiderman-Fans gespaltet hat. Die einen fanden den Tanz mega-cool und feierten den Hüftschwung, während andere beschämt diesen „ultimativ-bösen“ Tanz-Move lieber sofort wieder vergessen hätten.

Destiny 2, beziehungsweise Eva Levante, hat damit also schon einen Wunsch aus der Community erfüllt. Die Spieler können ab sofort wie Tobey in Spiderman 3 die böse Hüfte kreisen lassen und ihr kleines Weihnachtsgeschenk mit ihren Teammates feiern.

Kanntet ihr die Dance-Szene aus Spiderman 3 bereits? Findet ihr, das ist ein cooles Emote das in Destiny 2 nicht fehlen darf oder mehr böser Trash? Hättet ihr gedacht, dass Eva heimlicher Tobey-Maguire-Fan ist?