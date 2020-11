In Destiny 2 beißen sich viele Spieler am neuen Raid-Boss die Zähen aus, doch mit einem harmlosen Emote lässt der sich austricksen.

Daran beißen sich viele Spieler die Zähen aus: Am 21. November öffnete der neue Raid aus Beyond Light seine Pforten. Die Hüter können sich in die Tiefsteinkrypta begeben und dort mal wieder die Welt retten.

Das ist alles andere als leicht. Obwohl die ersten Spieler den ruhmreichen World’s First nach 6 Stunden für sich beanspruchten, beißen sich viele Nicht-Profis an der Endgame-Aktivität derzeit die Zähne aus. Schuld sind die für Shooter sehr komplexen Mechaniken und fiesen Bosse des Raids.

Destiny 2: Der neue Raid ist geschafft – 5 Änderungen, die ihr jetzt kennen müsst

So tricksen Spieler den finalen Boss aus: Der finale Boss-Kampf in der Tiefsteinkrypta findet auf einem offenen Gelände statt. Damit die Spieler sich auch ja nie sicher fühlen, lässt der Boss einen regelrechten Meteoritenschauer los. Dagegen hilft nur, die Beine in die Hand zu nehmen, da ein Treffer tödlich ist.

Es sei denn, man bleibt „cool“. Die Spieler haben nun herausgefunden, dass man den Meteoritenschauer einfach wegstecken kann, in dem man sich durch ein Emote einfrieren lässt.

Im Titelbild seht ihr aus Spoiler-Gründen übrigens nicht den Raid-Boss, sondern die Schurkin Eramis.

Schaut euch die Situation hier im Video an:

Ziemlich absurd, da das Emote eigentlich darstellt, wie wehrlos ein eingefrorener Hüter ist. Während seine Teammitglieder wie die Fliegen sterben, verharren 2 Hüter regungslos und stecken bis zu 7 der Intsa-Kills weg.

Dieses Emote macht’s möglich:

Um euren Hüter an Ort und Stelle einfrieren zu lassen, braucht ihr die Geste „Antippen heißt Einfrieren“ (eng. Freeze Tag).

Die Geste haben Besteller bis zum 23. November erhalten können, die sich für mindestens die Deluxe Edition entschieden haben

Hier erklärt euch MeinMMO, wo ihr im Spiel dann eure Items und Boni aus Vorbestellungen und dergleichen bekommt

In Destiny 2 heißen Emotes offiziell Gesten. Sie gegeben keine spielentscheidenden Vorteile, sondern lassen die Spielfigur nur einen lustigen Tanz oder eine bestimmte Animation ausführen.

Einfach mal innehalten – So sieht das Emote „Antippen und Einfrieren“ aus

Na ja, sie sollen keinen Einfluss aufs Spiel nehmen. Doch immer wieder sorgen die Gesten für Ärger:

Emote-Bug macht Spieler zu unverwundbaren Geistern – Bungie reagiert sofort

Ein albernes Emote lies Spieler durch Wände gehen

Aber auch ohne Fehler sorgen die Emotes für Frust im PvP – denn so kann man in der 3. Person um Ecken spähen und sich einen Informations-Vorteil verschaffen

Wer nun befürchtet, dass in allen Kämpfen sich selbst Einfrieren und stillstehen die Antwort ist, hat sich geirrt. Es sieht momentan danach aus, dass das tatsächlich nur im finalen Raid-Kampf funktioniert und auch nur mit diesem Emote.

Wenn ihr eure Gegner richtig einfrieren lassen möchtet, braucht ihr die neuen Stasis-Kräfte. Hier zeigen wir euch, wie ihr das neuste Upgrade dafür erspielt: Alle entropischen Bruchstücke finden – So holt ihr den 2. Stasis-Aspekt