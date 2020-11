Destiny 2: So bekommt ihr eure Bonus- und Vorbesteller-Items für Beyond Light

Nach dem Start von Destiny 2: Beyond Light könnt ihr jetzt eure Preorder- und Bonus-Items einsacken. Doch welche genau sind das? Und wie genau bekommt man sie?

Was hat es mit diesen Items auf sich? Bei Destiny 2 ist nun endlich die neue Erweiterung Jenseits des Lichts gemeinsam mit der neuen Season 12 gestartet.

Das nunmehr 4. Jahr von Destiny 2 bringt dabei allerlei frischen Content mit sich wie beispielsweise neue Exotics, neue Ausrüstung, neue Kampagne oder einen neuen Raid.

Und so manch ein Spieler kann sich zudem noch über einige Boni freuen, die ihm eine bestimmte Version von Beyond Light oder die Vorbestellung eingebracht hat. Doch wie kommt man überhaupt an diese Goodies?

Hier die Bonus-Items zu Beyond Light

Vorbesteller-Boni abholen – So geht’s

Um diese Items geht’s: Je nach Edition gibt es für Käufer und Vorbesteller einige Bonus-Items, die euch die neuen Destiny-Inhalte versüßen sollen. Dazu zählen:

der exotische Sparrow „Jeder andere Horizont“ aus der Deluxe Edition

das legendäre Emblem „Jenseits des Lichts“ für Vorbesteller

die exotische Geste „Antippen heißt Einfrieren“ für Vorbesteller

die exotische „Reifkristall“-Geisthülle für Vorbesteller

Auch das ikonische Impulsgewehr „Keine Zeit für Erklärungen“ samt Katalysator und Ornament (No Time to Explain) ist im Prinzip eine Art Bonus-Item, das in Season 12 nur Käufer bestimmter Versionen von Jenseits des Lichts erhalten.

Wie ihr diese exotische Schießeisen erhaltet, erfahrt ihr hier: So bekommt ihr das neue Waffen-Exotic Keine Zeit für Erklärungen

So bekommt ihr sie: Darüber rätseln immer noch einige Spieler. Doch das ist im Prinzip sehr einfach, wenn auch nicht auf den ersten Blick ersichtlich.

Stattet dazu einfach dem Kryptarchen Meister Rahool im Turm einen Besuch ab. Dieser steht fast direkt an der Landezone im Hof-Bereich des Towers. Haltet euch nach der Landung rechts, dann könnt ihr ihn nicht verfehlen. Zudem wird er auch auf der Turm-Karte mit einem eigenen Symbol angezeigt. Bei ihm könnt ihr dann all diese Items direkt abholen.

Falls ihr übrigens schnell im Powerlevel aufsteigen wollt, dann solltet ihr es mal mit der Methode aus diesem Artikel versuchen: Spieler warten ein Jahr auf Destiny 2 Beyond Light, sind in einer Stunde am Level-Cap