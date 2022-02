In Destiny 2 ist Savathun jetzt die neue Twitterkönigin – Flirtet frech mit den Hütern

Kaum ist in Destiny 2 Savathun, der Hauptcharakter aus dem neuesten DLC frei, wird sie auch schon wieder frech. Direkt nach ihrer Flucht übernimmt die Hexenkönigin den Twitteraccount von Bungie und verkündet, dass sie bereit für eine neue Form ist. Die Hüter finden es cool und liefern sich mit der frechen Hexe einen wörtlichen Schlagabtausch.

Wer ist die neue Twitterkönigin? Die neueste Erweiterung von Destiny 2 dreht sich um Savathun. Sie ist eine der drei Schargötter und bestrebt, die tiefsten Geheimnisse des Universums zu verstehen. Ihre Macht gewinnt sie aus der Täuschung und Verwirrung derer, die versuchen, ihre unergründlichen Pläne zu verstehen. Das gilt wohl auch für Twitter.

Ihren einstigen Pakt mit Wurmgöttern bereut sie jedoch inzwischen. Sie wollte wieder frei sein und dafür war ihr jedes Mittel Recht, auch ein Pakt mit ihren einstigen Feinden.

Bis vor kurzem war Savathun noch in einem Kristall eingesperrt.

Am Dienstag fand in Destiny 2 dann das Finale der Season 15 statt. In einer neuen Mission mussten die Hüter die beiden Königinnen beschützen, während Mara Sov den Wurm aus Savathun entfernte. Allerdings lief das nicht wie geplant und die Hexenkönigin konnte ärgerlicherweise fliehen. Kurz darauf veränderten sich die Twitternachrichten von Bungie. Savathun höchstselbst hat sich den offiziellen Bungie-Account geschnappt und verkündete in einer Antwort frech:

So viele von euch haben an die Decke geblinzelt! Hätte ich „Aufpassen“ sagen sollen?

Savathun ist listig und frech: Zumindest an ihrer listigen Art hat sich offensichtlich seit dem „Wurmexorzismus“ nichts verändert. Savathun versteht es auch weiterhin, mit spitzer Zunge genau die richtige Stelle zu treffen und macht klar, dass man sie keine Sekunde unterschätzen darf. Auf jeden Fall scheint die Hexenkönigin ein „echtes Lulu von einem Plan“ zu haben.

Der Hüter RogertheBackman nimmt es mit Humor und kontert: „Ich würde sagen, etwa ein Drittel von uns hat nach oben geschaut…“ und spielt damit auf die Klasse der Titanen an.

Die Community ist mit Begeisterung dabei: Die Community findet es super und nutzt die Gelegenheit für einen direkten Austausch mit dem Feind – oder Freund?

Der Account Twitter-Gaming wollten wissen, ob es der exorzierten Königin auch gut geht. Woraufhin diese antwortete: „Besser denn je!“. In einer späteren Anwort an stonesandsnakes ergänzt sie noch frech und ein wenig abwertend, gegen den von ihr als Gefäß benutzten Osiris:

Ich habe nichts Wertvolles zurückgelassen, nur ein paar Fetzen, die wie ein Mann geformt sind … aber ich bin sicher, du wirst ihn wieder zusammensetzen.

Andere Spieler machten der entwurmten Königin sogar ein wirres Angebot, sie zu beschützen, wie der Spieler TheNazgul.

Daran scheint die Hexenkönigin jedoch kein Interesse zu haben und antwortet: „Ich habe so hart gearbeitet, um mich von meinem Wurm zu befreien. Ich suche keinen Ersatz.“ und bezeichnet den Hüter damit indirekt und auf ihre typisch süffisante Art als Wurm.

Die Hexenkönigin ist aber nicht nur frech, sondern anscheinend auch nach eigener Meinung perfekt makellos, wie sie selbst mitteilt: „Makellos zu sein ist nur dann schwierig, wenn man selbst Makel hat.“

Auch jetzt twittert die Hexenkönigin munter weiter und genießt es sichtlich sich, die Hüter herauszufordern. Es wirkt fast so, als ob sie sich ihrer Sache sehr sicher ist. Griffin Bennett, der Social Lead von Bungie, hat allerdings schon mitgeteilt, man arbeite daran, das Twitter-Konto des Studios wieder zurückzubekommen.

Falls ihr sie also noch etwas fragen wollt, dann solltet ihr schnell auf Twitter vorbeischauen und eine Audienz bei der wortgewandten Königin verlangen.

Die Hexenkönigin bittet zum Tee auf Twitter.

Sendet die Hexenkönigin auf Twitter geheime Botschaften?

Neben dem unterhaltsamen Schlagabtausch sind ein paar Hütern im Raidsecret-Subreddit jedoch auch noch andere Details dieser parakausalen Twitter-Korrumpierung aufgefallen. Nicht nur Nachrichten gehen über den Account. Auch die Biografie des Accounts wurden angepasst.

Der Spieler tacticutie hat sich die Mühe gemacht und über ein Online-Tool die Änderungen am Account genau festgehalten.

Dabei sind vor allem mehrere Sätze aufgefallen, die nacheinander geändert wurden.

„Es gibt nichts als den tiefen Ozean oben“

„Ein Turm voller Unwahrheiten, der zur Wahrheit führt“

„Es ist Zeit, ehrlich zu sich selbst zu sein: Du hast verloren.“

Hat Savathun auch hier ihre Finger im Spiel? Derzeit kann man in der Biografie nichts mehr davon lesen, denn sie wurde wieder geändert.

Gut möglich, dass uns bis kommenden Dienstag noch weitere kryptische Botschaften einer Hexenkönigin erwarten, die ihre neue Freiheit in allen Zügen genießt und um keine Antwort verlegen ist. Zumindest wissen die Hüter nun in etwa, was sie erwartet. Oder etwa nicht Savathun?

Sie sagten alle, Sie wüssten, was passieren würde. Wie muss es sich anfühlen, so schlau zu sein? Savathun via Twitter

Hattet ihr bereits das Vergnügen, mit der wurmlosen Königin auf Twitter? Oder wart ihr vielleicht einer der Titanen, die an die Decke geschaut haben, als Savathun sich aus dem Staub gemacht hat? Schreibt uns in die Kommentare, was ihr Savathun gerne mitteilen würdet.

