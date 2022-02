Destiny 2 Witch Queen ist da – Doch es kommt zu Warteschlangen und Abstürzen

Destiny 2: Witch Queen ist endlich spielbar und bereit erkundet zu werden und doch hat ist von kleinen Warteschlangen keine Spur. Wie es mit den Servern gerade ausschaut und ob ihr heute noch eine Chance habt in die Thronwelt einzutauchen, erfahrt ihr hier auf MeinMMO.

Wie sehen die Server aus? In Destiny 2 mussten die Hüter seit heute Morgen um 4 Uhr bis heute Abend um 18 Uhr geduldig warten. Die Server waren ausgeschalten und Spieler konnten sich bis dahin nicht anmelden. Nun da die Downtime vorüber ist, warten die Spieler geduldig in der Warteschlange bis sie an der Reihe sind.

Lange Wartezeiten oder doch kurze Phasen?

Das Bild vor dem viele Spieler stehen

Sind die Server ausgelastet? Solltet ihr es geschafft haben euren Download abzuschließen, könnt ihr euch beruhigt in die Warteschlangen begeben. Wer jetzt Bilder vor den Augen hat, wie Hüter stundenlang im virtuellen Wartezimmer herumlaufen müssen, der irrt sich. Vereinzelt kommt es zu Abstürzen und Destiny 2 verzeichnet auch ab und an FPS-Drops und lange Wartezeiten beim Laden von Menüs, doch wer drin ist, kann sich freuen.

Unser freier Autor Christos Tsogos hat es auch geschafft, sich einzuloggen und konnte bislang keine Baboons oder andere zoologische Fehlermeldungen erspähen. Destiny 2 läuft gut, dafür dass ein großer Ansturm im Gange ist. Diesmal hat Bungie sein Wort gehalten und schiebt möglicherweise mit kleinen Wartegruppen die Spieler vereinzelnd ins „Destiny 2“-Universum.

Eine Cutscene erwartet die ausgehungerten Hüter mit einer neuen Brise an Content und schickt die Hüter gleich in eine Auswahl des Storymodus. Wir spoilern euch jedoch nicht zu viel, ihr sollt selbst die Magie von Witch Queen zu spüren bekommen.

Was haltet ihr bislang von Witch Queen? Findet ihr die Stimmung cool und was haltet ihr von den Überarbeitungen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen, wie ihr dazu steht!