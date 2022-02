Destiny 2: Zum Start von Witch Queen wollt ihr nicht mehr die beliebteste Klasse spielen

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Seit 2014 spiel ich meinen Hunter. Es wäre ihm gegenüber ne Sauerei, wenn ich meinen Hauptcharakter wechseln würde. Den Warlock setz ich ab und an auch mal ein. Der Titan wandert bloß im PL mit und ist nur nen Bountie-Träger. Tatsächlich bleibt eh nur Zeit für einen Char, wenn ich so viel wie möglich machen möchte. Ich freu mich auf jeden Fall.

Was war das Ergebnis? Auf dem dritten Platz liegen die stolzen Titanen mit 655 Stimmen. Auf dem zweiten Platz die Jäger mit 848 Stimmen. Der erste Platz wird von den Warlocks mit 1.169 Stimmen belegt. Erstaunlich ist jedoch das Ergebnis des Siegers, denn normalerweise wird von vielen aus der Community angenommen, dass der Jäger die beliebteste Klasse in Destiny 2 ist.

Was ist das für eine Umfrage gewesen? Wir auf MeinMMO ergriffen die Möglichkeit für eine Umfrage dank des Releases von Witch Queen . Dabei stellten wir der Community von MeinMMO die Frage: Mit welcher Klasse werdet ihr in Witch Queen starten? Unsere Leser hatten nun die Möglichkeit den Jäger, die Warlocks oder die Titanen zu wählen.

