Destiny 2: Download von Witch Queen auf PS4 um mehrere Stunden verzögert – Was ist da los?

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Ein verdammtes Problem beim Preload? 3 Monate mehr Zeit und ein Problem beim Preload? An wem liegt jetzt? Sony oder Bungie? Manchmal frage ich mich, ob in dieser Industrie überhaupt noch irgendwas getestet wird. Dann fällt der geplante Lan-Abend ins Wasser….

Damit war dann klar, dass die PS4-Spieler heute Abend, wenn alles gut geht, nicht beim Start von Witch Queen dabei sind. Denn eine so große Menge an Daten dauert, je nach Internetverbindung, durchaus eine Weile, bis man alles vollständig heruntergeladen hat.

PS4-Spieler werden heute Abend in Destiny 2 wahrscheinlich nicht mit an Bord sein, wenn Witch startet. Doch als wäre dieser Nachteil nicht schon gemein genug, hat jetzt ein Fehler dafür gesorgt, dass sie den Downloadknopf erst zum Start drücken können, während andere vielleicht schon im Spiel sind.

