Destiny 2: Witch Queen – Alle neuen Exo-Rüstungen in der Übersicht

In Destiny 2: Witch Queen werden nicht nur Exo-Waffen, sondern auch Rüstungen veröffentlicht. Alle Klassen erhalten neue Exemplare für ihre Sammlung, damit sie die „Strahlende Brut“ leichter besiegen können. Wir zeigen euch, welche Exo-Rüstungen ihr im neuen DLC erwarten könnt.

Was viele Exos sind das? Es sind insgesamt sechs neue Exemplare, die Hüter bald in Witch Queen nachjagen können. Darunter fallen neue Helme, Armschützer, Brustschutz und Beinschützer. Sie besitzen neue intrinsische Perks, die euch und sogar eure Team-Kollegen im Kampf helfen können.

6 neue Exo-Rüstungen und ihre Funktionen

Auch mit Exos wird in Witch Queen nicht gespart und Bungie hat alle bekannten davon im „This Week at Bungie“-Blog (kurz TWaB) enthüllt.

So bekommt ihr die Rüstungen: Jede der Klassen erhält zwei neue Rüstungsteile, die ihr dann durch verlorene Sektoren, aber auch durch das Abschließen der kompletten legendären Kampagne freischalten könnt.

Die Loreley-Pracht – Titanhelm

Was kann das Exo? Werdet ihr kritisch verwundet und habt die „Sonnenbezwinger-Super“ ausgerüstet, kreiert ihr einen sogenannten Sonnenfleck. Dieser Fleck heilt und spendiert euch eine erhöhte Granaten- und Nahkampfaufladung. Einen Schadensbonus erhaltet ihr auch noch obendrauf.

Dieser Helm bietet sich am besten für leidenschaftliche Sonnenbezwinger mit einem Beschützerinstinkt an.

Raureif-Z – Titan-Brustschutz

Was kann das Exo? Dieser Brustschutz sorgt für eine riesige Stasiswand, wenn ihr eure Barrikade benutzt. Der eiserne Schutzwall wächst aus dem Boden und verteilt sich wild in die Richtung, in die ihr ausgerichtet seid.

Gegner, die sich in der Nähe der Stasiskristalle befinden, werden verlangsamt und eingefroren. Dabei erhaltet ihr und eurer Team eine erhöhte Nachladerate, Stabilität und Handhabung für eure Waffen. Mit dem Exotic habt ihr eine gute Kontrolle über kleinere Gegner, die sich vielseitig einsetzen lässt.

Sekante Filamente – Warlock

Was kann das Exo? Das Exo gibt den Warlocks den Perk des Verschlingens, wenn ihr ein stärkendes Rift einsetzt. Damit könnt ihr Gegner töten und gleichzeitig euer Leben auffüllen. Hüter, die sich im Rift befinden bekommen, auch die Fähigkeit Gegner und Champions zu stören.

Nicht nur Champions werden Angst davor haben, auch PvP-Spieler ahnen nichts Gutes. In den Dämmerungen wird sich diese Rüstung womöglich als hervorragend herausstellen.

Osmiomantie-Handschuhe – Warlock

Was kann das Exo? Diese Handschuhe geben euch eine zweite Ladung der zielsuchenden Stasisgranate. Dabei erhalten eure Granaten eine längere Zielsuche und solltet ihr einen Gegner treffen erhöht sich auch die Regeneration eurer Granatenfähigkeit.

Sollte sich der Reichweiten-Boost als großzügig erweisen, werdet ihr sie bestimmt häufiger im Schmelztiegel sehen.

Fäule-Ranger – Jägerhelm

Was kann das Exo? Dieser Helm für die Arkusjäger reflektiert den Gegnerschaden zurück zum Erzeuger und generiert dabei Sphären des Lichts. Eignet sich hervorragend gegen Oger oder Hexen.

Da der Jäger einen Nerf für seinen Sphären generierenden Bogen erhält, könnte dieser Helm die passende Alternative darstellen.

Erneuerungsgriffe – Jäger-Handschuhe

Was kann das Exo? Diese Handschuhe geben dem Jäger einen erhöhten Radius, was die Frühlichtgranate angeht. Ihr besitzt also eine Granate mit größerem Wirkungsbereich und Spieler, die sich im Wirkungsbereich dieser Granate befinden, bekommen weniger Schaden von außerhalb.

Gegner, die sich in der Granate befinden, ballern auch mit weniger Schaden. Eignet sich gut, falls ihr ein spezielles Ziel extra schwächen möchtet. Da in der Vergangenheit der Jäger oft nicht als Supporter gesehen wurde, könnten diese Handschuhe bald seinen Namen reinwaschen.

Viele neue Exos werden die Hüter in Witch Queen erwarten können, doch ob sie sich auch so gut spielen lassen, wie sie von Bungie beschrieben werden, muss erst geprüft werden.

Was haltet ihr von den neuen Exos? Findet ihr sie gut und seid auf ein spezielles Exemplar gespannt oder ist unter den Schmuckstücken keins, das euch interessiert? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!