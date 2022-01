Die teuerste Edition von Destiny 2 kostet 259 € für PS5, Xbox, Steam – Was ist drin?

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Was haltet ihr von der teuren Edition? Habt ihr euch so ein Sammlerstück gegönnt? Falls nicht, wie steht ihr dazu, würdet ihr soviel Geld für solche Extras ausgeben oder nicht? Lasst es uns wissen!

Kann ich mir noch eine kaufen? Der Andrang war so groß da kein Exemplar mehr offiziell zu Verkauf steht. Doch lasst den Kopf nicht hängen. Da Witch Queen bald am 22. Februar 2022 veröffentlicht wird, werden sicherlich einige Spieler die Edition auf Ebay verkaufen. Entweder gebraucht oder neu verschweißt.

Was ist das für ein Paket? Hierbei handelt es sich um die teuerste Edition von Witch Queen . Die Collector’s-Edition (physisch). Dieses Paket enthält viele Kleinigkeiten in Bezug auf Witch Queen, so wie das Spiel selbst und die Erweiterung “Witch Queen” und gilt als Sammlerobjekt.

