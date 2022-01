Wie mit jeder neuen Destiny 2 Erweiterung werden sich auch für „Die Hexenkönigin“ die Powerlevel-Obergrenzen und die Verfügbarkeit einiger Exotics und ihrer Katalysatoren ändern. Wir sagen euch, was die neue maximale Power ist, wann ihr ins Endgame einzusteigen könnt und warum Xur bald ehemalige Quest-Exotics anbietet.

Hüter in Destiny 2 definieren die Stärke ihres Charakters über das sogenannte Powerlevel. Hierfür veröffentlicht Bungie Maximallimits, die sich mit jeder neuen Season und Erweiterung nach oben ändern. Das Powerlevel bestimmt, wann ein Spieler ins Endgame einsteigen oder anspruchsvollere Herausforderungen spielen kann. Mit Witch Queen werden sich diese Powerlevel wie folgt ändern:

Der neue minimale Powerlevelbasiswert (Power-Floor) liegt bei 1350

Das Soft-Cap beginnt bei Powerlevel 1500

Das Power-Cap beträgt 1550

Das Hard-Cap liegt bei 1560

Die Hüter werden immer stärker, um gegen ihren größten Feind bestehen zu können

Was bedeuten diese Powerlevelgrenzen?

Falls ihr neu bei Destiny 2 seid oder die genauen Bezeichnungen der einzelnen Powerlevel-Stufen nicht mehr auf dem Schirm habt:

Der „Power-Floor“ ist das Basis-Powerlevel: Er wird traditionell zum Start einer Erweiterung automatisch auf ein allgemeines Basislevel angehoben. (Auch für Items, die ihr euch dann aus der Sammlung zieht.) Das sorgt dafür, dass jeder Spieler dranbleiben kann, auch wenn er länger nicht gespielt hat. Jedes Engramm erhöht eure Power, sodass man die nächste Levelphase, das Soft-Cap, schnell erreicht.

Das „Soft-Cap“ kann jeder problemlos erreichen: Ab diesem Powerlevel können Spieler nur noch durch „Mächtige Ausrüstung“ ihr Powerlevel weiter steigern. Die bekommt man in Destiny 2 bei den meisten Aktivitäten und muss dazu nicht ins Endgame.

Nur „Spitzenausrüstung“ gibt noch Fortschritt: Das Power-Cap ist dann die größte Herausforderung beim Leveln. Ab hier gibt es nur noch Plus auf die Items, wenn man Aktivitäten spielt, die sogenannte „Spitzenausrüstung“ droppen lassen. Diese sind pro Woche nur in begrenzter Menge vorhanden und führen die Spieler an das maximal mögliche Powerlevel, das Hüter, ohne Artefakt-Powerplus, erreichen können.

Das Artefakt gibt Powerbonus, aber nur temporär.

Vor dem Start von Witch Queen können Spieler zudem ein klein wenig “vorleveln”, indem sie bestimmte Beutezüge jetzt erledigen und sie dann über den Release im Inventar aufheben. Bungie hat hierzu klargestellt, dass zum Beispiel Eisenbanner-Beutezüge eben nicht, wie zunächst angenommen, am Ende der Saison entfernt werden.

Destiny 2: Die optimale Vorbereitung auf Witch Queen beginnt jetzt – So levelt ihr schnell das neue Artefakt

Gut zu wissen: Wer sich gleich Spitzenausrüstung erspielt, kann schneller leveln. Spieler können zu jeder Zeit alle Aktivitäten spielen, sofern diese im Zugang nicht auf ein bestimmtes Powerlevel beschränkt ist, wie beispielsweise Spitzenreiter-Dämmerungen.

Diese Powerlevel-Angaben im Spiel sind vergleichbar mit einem Mindesthaltbarkeits-Datum. Ihr sollt mindestens dieses Powerlevel haben, müsst es aber nicht.

Bedenkt jedoch: Bevor ihr jetzt mit dem Basispowerlevel in eine Großmeister-Dämmerung joint, beachtet, dass alle Aktivitäten, die euch Spitzenloot versprechen auch anspruchsvoller sind. Eure Gegner werden keine Rücksicht auf euer geringeres Powerlevel nehmen und ihr seid unterpowert von allem One-Shots. Das ist also nur etwas für Hüter, die die Herausforderung lieben.

Auch mit 1300 könnt ihr eine Großmeister Dämmerung starten, sofern ihr große Herausforderungen bevorzugt.

Das Artefakt gewährt noch mehr Power-Plus: Grundsätzlich ist das maximal erreichbare Powerlevel in Destiny 2 mit Witch Queen 1560. Das ist aber noch nicht das Ende, von dem, was möglich ist. Durch das saisonale Artefakt können Spieler ihr Powerlevel auch darüber hinaus noch steigern. Das ist dann allerdings kein „echtes“ Powerplus mehr, sondern gilt nur für die jeweilige Season.

Exotische Waffen mit Random Rolls bald bei Xur

Auch Xur bekommt mit der neuen Erweiterung ein Upgrade. Er darf sein Angebot erweitern und euch Exotische Waffen mit Random-Rolls anbieten, weil die beiden Exotic-Missionen „Omen“ und „Vorzeichen“ in den Content-Vault kommen.

In der Vergangenheit hat Bungie solche Waffen dann ins Sortiment des „Denkmals der Verlorenen Lichter“ gepackt, doch das wird nicht der Fall sein. Stattdessen kommen sie in das Angebot von Xur und sind dort dann auch jede Woche mit Random-Rolls erhältlich.

Was kostet so eine Waffe bei Xur? Da ihr Xurs Schatzkammer schon so gut wie leergeräumt habt, muss er sie wieder auffüllen. Die Waffen kosten euch dann 1 Aszendentensplitter, 1 Exotische Chiffre, 125.000 Glimmer und 200 Legendäre Bruchstücke.

Aber nicht nur Xur wird relevanter. Auch Banshee-44 bekommt mit dem Start von Witch Queen sein längst überfälliges Rework. Die lästigen Mod-Komponenten sowie Waffenmeister-Materialien sind bald Geschichte.

Destiny 2 poliert den Waffenhändler auf – Waffenmeister-Materialien und Mod-Komponenten sterben

Wo bekommt man fehlenden Katalysatoren? Da einiges wegfallen wird und auch die saisonale Aktivität bald nicht mehr verfügbar ist, werden Katalysatoren, die man bisher nur dort erhalten konnte, verschoben. Bungie hat zudem drei Katalysatoren, die bisher gar nicht in Destiny 2 erhältlich waren, hinzugefügt.

Diese Katalysatoren sind bald über Abschlüsse von Playlist-Aktivitäten (Strikes, Schmelztiegel und Gambit) erhältlich:

Bungie hat zudem die Anforderungen zum Abschluss der Katalysatoren von Perfektionierter Ausbruch und Wispern des Wurms angepasst. Ihr könnt sie nun ohne Zugriff auf ihre ursprünglichen Aktivitäten abschließen.

Ab wann sind diese Änderungen im Spiel? Zum Start von Witch Queen, der neuesten Destiny-2-Erweiterung am 22, Februar 2022, werden die Spieler sowohl die neuen Caps bekommen und das Leveln kann beginnen. Ab dann sind auch die exotischen Waffen bei Xur verfügbar.

Bungie hat anscheinend Xur wiederentdeckt und gibt ihm nicht nur eine eigene Gameshow, sondern macht ihn Stück für Stück interessanter. Vielleicht bietet er bald auch fehlende Shader an, wer weiß?

Was sagt ihr ansonsten zum neuen maximal Powerlevel? Freut ihr euch schon aufs Leveln oder ist euch dieses Cap viel zu hoch? Wie weit habt ihr bis jetzt gelevelt und traut ihr euch gleich in die Herausforderungen mit Spitzenausrüstung? Verratet es uns in den Kommentaren.