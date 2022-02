Destiny 2: Mit welcher Klasse werdet ihr in Witch Queen starten?

Bis zu Destiny 2: Witch Queen sind es noch wenige Stunden. Spieler nutzen sie, um noch die letzten Erledigungen zu tätigen und mit ruhigem Gewissen in den Server Down überzugehen. Deshalb fragen wir euch, mit welcher Klasse werdet ihr im neuen DLC starten und die Story durchspielen?

Was erwartet die Hüter nach dem Server Down? Der Server Down wird am 22. Februar um 04.00 Uhr beginnen. Ab dann werden die Hüter, bis zum Start des neuen DLCs, keine Chance haben, sich in Destiny 2 anzumelden. Sollten die Server wieder online sein, können sich die Hüter über neue Zielorte, Waffen, Rüstungen und mehr freuen.

Zu den Highlights gehören:

Die große Thronwelt der Hexenkönigin

Waffencrafting

Leere 3.0

Neue Waffen und Rüstungen

Ein neuer Raid

Dabei liegt es an den Hütern Savathûn, die Hexenkönigin, aufzuhalten und herauszufinden, was sie im Schilde führt. Dazu können die Hüter einer ihrer Lieblingsklassen auswählen und sich ins Getümmel stürzen.

Das müsst ihr zu den Klassen-Änderungen wissen

Was ändert sich für die Klassen? Da in Witch Queen „Leere 3.0“ implementiert wird, werden Hüter mehr Vielfalt in ihren Leere-Builds besitzen. Durch negative Anpassungen von Bungie in den jeweiligen Ultis von Titan und Jäger, könnten sich eure Meinungen geändert haben, deshalb fragen wir euch, welche Klasse ihr zu Beginn nehmen werdet:

Neue Talente und Effekte werdet ihr nach dem Update anwenden können. Dabei obliegt es euch und eurer Mod-Zusammenstellung, wie mächtig ihr schlussendlich sein werdet. Titanen werden Wurfschilder besitzen, Warlocks ein alles verschlingendes schwarzes Loch. Jäger hingegen können mit einer schnellen Landung, alle in ihrem Umkreis unsichtbar machen.

Solltet ihr eure Wahl getroffen haben, könnt ihr mit anderen Hütern darüber diskutieren. Dabei könnt ihr begründen, weshalb einer der von euch ausgewählten Klassen eure Startoption sein wird. Lasst uns in den Kommentaren also wissen, warum ihr eure Wahl so getroffen habt.