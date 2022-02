Destiny 2 bekommt einen bösen Geist, der sich für Handsome Jack hält, und uns „Maden“ nennt

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Wie sind die Reaktionen? Die sind auf Instagram ziemlich gut. Die Hüter haben ein gutes Gespür, was Bungie mit der Figur bezwecken will:

Das fällt dabei auf: Es ist ein ironischer Bruch. In der Welt der Schar ist der Geist „der Missionsgeber“, der den Schar ganz ähnliche Aufträge erteilt, wie es auch uns Hütern in Destiny 2 geschieht.

Was sagt Immaru so?

In Destiny 2 steht die neue Erweiterung „Witch Queen“ an. Einer der Schurken in der Erweiterung wird der „Schar-Geist“ Immaru sein. Er wird der Schar Befehle erteilen, die den Missionen ähneln, die Hüter ausführen müssen. In ersten Aufnahmen klingt der Geist ähnlich arrogant wie „Handsome Jack“ aus der Borderlands-Reihe und findet innovative Wege, die Hüter als Mehlsäcke und Maden zu beleidigen.

