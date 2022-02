5 Dinge, die ihr vor dem Kauf von Destiny 2: Witch Queen wissen müsst

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Weitere Renovierungsarbeiten werden auch in laufenden Seasons getätigt. Damit werden dann auch die Arkus- und Solar- Fähigkeiten dem Beispiel von Leere 3.0 folgen. Diese werden jedoch erst zu einem späteren Zeitpunkt in Witch Queen veröffentlicht werden, beginnend mit Solar.

Was genau wird angepasst? Die Lichtklassen der jeweiligen Klassen besitzen noch die vereinfachten Bäume, die in drei Arten aufgeteilt sind. Mit der Erweiterung „Beyond Light“ hat Bungie die Stasisklasse hinzugefügt. Mit dieser haben Hüter die Möglichkeit auch ihre göttlichen Kräfte mit ihren Fragmenten und Aspekten zu schmücken. Dadurch könnt ihr eure Boni auf euren Spielstil anpassen und profitiert davon auf maximaler Ebene.

Mit einer großen Palette an Waffen die nur darauf warten auf eure Wünsche hin anzupassen ist eurer Kreativität kaum grenzen gesetzt. Ihr müsst dazu lediglich die nötigen Materialien erbringen und die Modifikation aus alten Waffen extrahiert haben. Habt ihr das getan, erhaltet ihr in der Schmiede die Möglichkeit eure Waffe nach Belieben anzupassen , und zwar sowohl das Gehäuse als auch die Perks.

Was bringt das neue Waffencrafting? Ist euch auch das lästige farmen von Waffen und das endlose beten zum RNG-Gott zu nervig? In der neuen Erweiterung ist nun Schluss damit, denn ihr werdet euren eigenen God-Roll schmieden können.

Es liegt nun an den Hütern, herauszufinden, wie die Hexenkönigin das geschafft hat. Dabei erhalten die Spieler Eintritt in die Thronwelt der Schargöttin und versuchen durch neu erlangte Kräfte, Geheimnisse aufzudecken.

Wann beginnt der Preload? Der Preload für Witch Queen wird voraussichtlich am 22. Februar um 06:00 Uhr auf allen Plattformen verfügbar sein. Das hat Bungie im alten „This Week at Bungie“-Blog (TWaB) bekannt gegeben.

Der Loot-Shooter Destiny 2 bringt seine 10. größte Erweiterung auf den Markt, nämlich Witch Queen. Was ihr jedoch vor dem Kauf wissen solltet und was euch erwarten wird, erfahrt ihr hier auf MeinMMO.

